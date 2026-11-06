Vom Satzrückstand unbeeindruckt: Ben Shelton ist der Comeback-König des Jahres

Für Ben Shelton sind Satzrückstände in diesem Jahr nicht zwangsläufig ein Rückschlag. Der US-Amerikaner drehte eine hohe Anzahl an Matches und ist damit der “Comeback-König” der noch laufenden Saison.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2026, 18:20 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton lässt sich von einem Satzrückstand nur selten beeindrucken.

Erst am gestrigen Donnerstag zeigte Ben Shelton mal wieder seine besondere Fähigkeit. Gegen den Franzosen Arthur Rinderknech musste der Linkshänder im Achtelfinale beim ATP-1000-Masters in Paris den ersten Satz abgeben, doch am Ende hieß der Sieger trotzdem “Ben Shelton”, der damit zum insgesamt vierzehnten Mal in diesem Jahr nach einen Satzrückstand als Gewinner vom Court gehen konnte.

Diese Zahl ist der absolute Bestwert in dieser Saison, wie die ATP selbst bekanntgegeben hat. Die Gesamtbilanz aller Matches, in denen der 24-Jährige den ersten Satz verloren hat, steht aktuell 14 Siegen und zwölf Niederlagen. Damit hat Shelton 53,8 Prozent und damit mehr als die Hälfte seiner Partien nach Rückstand gewinnen können.

Shelton besticht mit Nervenstärke

Die Quote ist beeindruckend und unterstreicht die Nervenstärke des Weltranglistenvierten, der sich am Freitagnachmittag mit einem Dreisatzsieg gegen Tommy Paul in das Halbfinale des Masters-Events in Paris spielte. Einen der beeindruckendsten Comebacks gelang Shelton zuletzt bei den US Open. Im Halbfinale ging der erste Satz an Frances Tiafoe, doch am Ende feierte Shelton einen knappen Viersatzerfolg und spielte anschließend sein erstes Grand-Slam-Finale.

Allerdings gibt es auf der ATP Tour sogar einen Spieler mit einer höheren Erfolgsquote. Carlos Alcaraz hat fünf seiner neun Matches nach Verlust des ersten Satzes gewinnen können und kommt damit laut ATP auf 55,6 Prozent Erfolgsquote. Die hohe Anzahl an gewonnenen Partien von Ben Shelton sind aber die deutlich größere Leistung.

Die schwächste Gewinnquote nach Satzrückstand hat unter den Topspielern übrigens Alexander Zverev, der wie Alcaraz auch vier Partien noch drehte, allerdings auch zehn Mal am Ende als Verlierer vom Platz ging und das Match nicht mehr zu seinen Gunsten entscheiden konnte.