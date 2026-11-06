"Magnus Norman ist der beste Coach" - Andy Roddick überzeugt Coach-Wahl von Jannik Sinner

Zukünftig wird Jannik Sinner von Magnus Norman statt von Darren Cahill betreut. Ex-Profi Andy Roddick findet die Wahl des Südtirolers richtig und lobt den schwedischen Erfolgscoach in ganz hohen Tönen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2026, 18:04 Uhr

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© Getty Images Magnus Norman betreute Stan Wawrinka auf der ATP Tour.

Am Freitagvormittag gab Jannik Sinner mit einem Video die Trennung von Darren Cahill offiziell bekannt. Der langjährige Coach des aktuellen Weltranglistenzweiten wird von Magnus Norman beerbt, der selbst bereits viele Lorbeeren auf der Tour als Coach sammeln konnte. Stan Wawrinka gewann seine drei Grand-Slam-Titel an der Seite des French-Open-Finalisten aus dem Jahr 2000. Mit Sinner sollen nun weitere Titel folgen.

Andy Roddick ist von der Wahl von Magnus Norman als neuen Coach jedenfalls überzeugt. “Magnus Norman ist wahrscheinlich der beste Coach der Welt, die in den letzten 15 Jahren so gut wie nie erwähnt wurden”, äußerte sich der US-Amerikaner über den “Coach des Jahres” aus der Saison 2016.

Doch für Andy Roddick ist auch die Leistung an der Seite von Robin Söderling eine Meisterleistung des Schweden gewesen: “Er formte Robin zu einem Spieler, der in der Lage war, Rafael Nadal in Roland Garros zu besiegen und zweimal in Folge das Finale von Roland Garros zu erreichen.” 2009 und 2010 erreichte Söderling das Endspiel in Roland-Garros.

Norman führte Söderling und Wawrinka zum Höhepunkt

“Auch mit Stan hat er dasselbe getan. Er hat ihn zum Champion gemacht", fügte Roddick hinzu. Aus den Ausführungen von Roddick wird deutlich, welch großen Eindruck Magnus Norman beim ehemaligen Weltranglistenersten hinterlassen hat. Doch mit dem Einstieg im Team von Jannik Sinner wird sich die Wahrnehmung deutlich verändern. Magnus Norman wird mit dem ersten Match in Sinners Team im Mittelpunkt stehen.

Vieles spricht dafür, dass die Zusammenarbeit mit Sinner erfolgreich verlaufen wird. Man könnte glatt die Frage stellen, ob der Südtiroler auf Grund seiner Begabung überhaupt einen weiteren Coach benötigt. Denn Norman wird nicht alleine, sondern an der Seite von Simone Vagnozzi die sportlichen Geschicke Sinners leiten. Vielleicht ist dies das neue unschlagbare Trio der Zukunft. Andy Roddick wird es bereits gewusst haben.