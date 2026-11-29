„Wie… echtes Tennis?“ Tsitsipas mit nächster kurioser Begegnung

Stefanos Tsitsipas sorgt derzeit weniger mit Siegen als mit Geschichten für Schlagzeilen. In einem Hotel in Marokko hielt ihn ein Rezeptionist offenbar nicht für einen Tennisprofi, sondern fragte irritiert nach „echtem Tennis“. Es ist bereits die zweite Begegnung dieser Art innerhalb weniger Monate.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 29.11.2026, 14:07 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Nach dem vorzeitigen Ende seiner Saison genießt Stefanos Tsitsipas derzeit eine Auszeit in Afrika. Zuletzt war der Grieche in Ruanda unterwegs, aktuell hält er sich in Marokko auf. Dort wurde er an der Hotelrezeption allerdings nicht gerade wie ein Tennisstar empfangen. Der Mitarbeiter fragte ihn nach seinem Beruf. Tsitsipas antwortete, er sei Tennisspieler. Die Reaktion ließ offenbar einige Fragen offen: „Also … so richtiges Tennis?“

Der 28-Jährige teilte den Dialog auf X und nahm die Verwechslung mit Humor. Ganz abwegig ist sie nicht, denn Tsitsipas hat bislang nur zwei Challenger-Turniere in Marokko gespielt, beide 2016. Beim Grand Prix Hassan II, dem einzigen ATP-Turnier des Landes, ist er überhaupt noch nie angetreten. Sein Gesicht dürfte dort also nicht jedem Tennisfan geläufig sein, zumal der Rezeptionist offenbar keiner war.

New Yorker Taxifahrer mit einer ganz besonderen Botschaft

Es ist nicht das erste Mal, dass Tsitsipas außerhalb des Tenniszirkus unerkannt bleibt. Schon im September hatte er in New York eine Begegnung, die er anschließend ebenfalls auf X festhielt. Nach seiner Niederlage gegen Ben Shelton bei den US Open saß er in einem Taxi. Der Fahrer fragte ihn, ob er Stefanos Tsitsipas kenne. Der Grieche antwortete vielsagend: „Wir stehen uns sehr nahe.“

Der Fahrer, selbst Tennisfan, hatte tatsächlich eine Botschaft für den Profi: Er solle Tsitsipas ausrichten, dass dieser seine Toilettenpausen beenden möge, als würde er darin nach Narnia suchen. Eine Anspielung auf die immer wieder diskutierten längeren Unterbrechungen des Griechen während seiner Matches. Tsitsipas ließ den Fahrer zunächst in dem Glauben, er sei nur ein Bekannter des Tennisstars. Erst recht spät zog er die Kapuze über den Kopf und gab sich für den Rest der Fahrt als Tourist aus Oslo aus.

Vom Weltranglisten-88. zurück in die Top 40?

Während Tsitsipas nun offenbar an seiner Tarnung als gewöhnlicher Urlauber arbeitet, wartet sportlich eine wichtige Saisonvorbereitung. 2026 verlief für den früheren Top-Ten-Spieler wechselhaft: Zwischenzeitlich rutschte er bis auf Rang 88 ab, zum Jahresende arbeitete er sich immerhin auf Platz 36 zurück. Sein einziger Turniersieg und eine Bilanz von 37 Siegen bei 23 Niederlagen spiegeln eine Saison wider, in der die großen Erfolge ausblieben.

Nach starken Auftritten bei den US Open, in Tokio und Shanghai erreichte Tsitsipas in Almaty noch das Halbfinale. Eine Schulterverletzung zwang ihn anschließend jedoch zur Absage in Basel und Paris und beendete seine Saison vorzeitig. Für 2027 hat er sich damit einiges vorgenommen. Der Australian-Swing-Turniere könnten ihm die Chance bieten, wieder Richtung Top 20 vorzustoßen.