Wimbledon live: Jan-Lennard Struff vs Felix Auger-Aliassime - 1 zu 1 nach Sätzen, Fortsetzung am Donnerstag - im TV, Livestream, Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde 2 in Wimbledon auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime - ab ca. 15.30 Uur live im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

UPDATE: Das Match wird am Donnerstag fortgesetzt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 21:48 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff, Felix Auger-Aliassime

Endlich ein Erfolgserlebnis für Struffi! Der Warsteiner schlug in Runde 1 den Österreicher Filip Misolic am Ende souverän in vier Sätzen - ein guter Auftakt, nachdem die letzten Monate unschön liefen für die aktuelle Welt-Nummer 125.

Geht da noch was gegen Felix Auger-Aliassime? Der an 25 gesetzte Kanadier musste zum Auftakt über fünf Sätze gegen James Duckworth.

Im direkten Vergleich führt “FAA” mit 3 zu 2, auf Rasen ist es die erste Begegnung.

Wo wird Jan-Lennard Struff gegen Auger-Aliassime gestreamt?

Das Wimbledon-Zweitrundenspiel zwischen Jan-Lennard Struff und Felix Auger-Aliassime ist als drittes Match nach 12 Uhr MESZ auf Court 18 angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!