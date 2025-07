Wimbledon live: Jan-Lennard Struff unterliegt Carlos Alcaraz - im TV, Livestream, Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde 3 in Wimbledon auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz - ab ca. 16.30 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.07.2025, 20:46 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz

So schnell kann's dann auch gehen. Vor wenigen Wochen noch war Jan-Lennard Struff in einer Negativserie gefangen, mit einer Jahresbilanz von nur 5 Siegen bei 17 Niederlagen. Nun, im Wimbledon, ist “Struffi” wieder da.

Zwei Siege sind es mittlerweile auf dem Rasen, gegen Filip Misolic und Felix Auger-Aliassime, und nun? “Jetzt Alcaraz - geil!”, so Struffs Kommentar mit Blick auf seinen nächsten Gegner. Der so etwas wie die ultimative Herausforderung ist auf Rasen aktuell. Alcaraz hat in Wimbledon in 2023 und 2024 triumphiert.

Aber sich bislang auch nicht zu leicht getan. Vor allem in Runde 1 musste er gegen einen starken Fabio Fognini alles aufbieten, in Runde 2 stand dann ein sicherer Dreisatzerfolg gegen den vollmundigen Oliver Tarvet.

Alcaraz vs Struff: Immer knappe Kisten

Alcaraz gegen Struff? Hat bislang immer Spannung versprochen. Vier Begegnungen gab es zwischen den beiden, die erste, noch in 2021, gewann “Struffi”, damals bei den French Open. Was man nicht ganz heranziehen könnte, so der Warsteiner, immerhin sei Alcaraz damals erst 18 Jahre und auf dem Weg nach oben gewesen. Aber auch danach, bei Alcaraz' Siegen, ging es stets knapp zur Sache. 2022 in Wimbledon waren es fünf Sätze, 2023 im Madrid-Finale dann drei, ebenso 2024, wieder in Madrid. Diese Spiele wird auch der Spanier im Hinterkopf haben.

Struff indes kann zumindest ein weiteres Abrutschen im Ranking verhindern dank der Wimbledon-Punkte, aktuell ist er nur noch auf Rang 125 notiert.

Wo wird Jan-Lennard Struff gegen Carlos Alcaraz gestreamt?

Das Wimbledon-Drittrundenspiel zwischen Jan-Lennard Struff und Carlos Alcaraz ist als zweites Match nach 14.30 Uhr MESZ auf Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!