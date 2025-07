Wer ist Wimbledon-Sensation August Holmgren?

Der Däne August Holmgren spielt in Wimbledon das Turnier seines Lebens. Zwei Matches hat er bereits nach Abwehr von Matchbällen gedreht - mit seiner einhändigen Rückhand begeistert er die Tennis-Romantiker.

von Florian Goosmann in Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 04.07.2025, 19:20 Uhr

© Getty Images August Holmgren

Noch nie ein Match auf Toureben gewinnen - und dann gleich in Runde 3 beim wichtigsten Turnier der Welt einziehen? Klingt wie ein Märchen, ist aber Tatsache. Der Däne August Holmgren schreibt in Wimbledon genau diese Geschichte.

Los ging's dabei recht harmlos. Holmgren musste als Weltranglisten-192. in die Qualifikation, gewann dort seine ersten beiden Spiele. Beide nach Satz- und Break-Rückstand. Dann, beim entscheidenden Duell gegen Yosuke Watanuke, wehrte er drei Matchbälle ab, siegte 6:4, 6:7(2), 3:6, 7:6(11), 7:6(7). Hauptfeld in Wimbledon: erreicht. (Bei den Australian Open und French Open war er in der Qualifikation ausgeschieden.)

Dann: Sieg über den Franzosen Quenton Halys in drei Sätzen. Und schließlich: wieder so ein Drama, diesmal gegen den Weltranglisten-21. Tomas Machac - 7:6(5), 6:7(8), 6:7(5), 7:5, 7:6(5). Beim 4:5 im vierten Durchgang lag er dabei schon mit 0:40 zurück, drehte aber auch dieses Spiel nach 4 Stunden und 38 Minuten.

August Holmgren: Vom Theater auf die größte Tennisbühne

Holmgren kommt, wie viele, vom College-Tennis, spielte fünf Jahre lang für die San Diego Toreros, zwischen 2017 und 2022. Sein erstes ATP-Match absolvierte er passenderweise vor Ort, als Lucky Loser - verlor aber glatt gegen Grigor Dimitrov.

2024 knackte er erstmals die Top 200.

Sein Bachelor-Titel im Bereich “Theatre arts and performance”? Passt irgendwie zu seinem Auftritt auf der größten Tennisbühne der Welt. “Ich bin mir sicher, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, wenn es darum geht, im Moment präsent zu sein - und mich herauszufordern, unbequeme Situationen zu erkunden”, sagte er nach seinem Drittrundeneinzug. „Aber in erster Linie ist es für mich eine tolle Sache, die Spaß macht. Und an der ich neben dem Tennis interessiert bin“, sagte er weiter. „Um einen Ausgleich in meinem Leben herzustellen.“

Holmgren, frisurentechnisch Typ Surfer und Gitarrenspieler, wird auch diesem Klischee gerecht, er spielt Gitarre ("ein bisschen, in coolen Locations, wo es erlaubt ist") und liebt das Surfen. Dazu kommt die einhändige Rückhand, die er allerdings nicht nach seinem Idol Roger Federer ausgerichtet hat, sondern an der seines Vaters. “Ich habe nie versucht, jemanden zu kopieren”, so Holmgren, “vor allem nicht Federer. Das ist unmöglich.”

Unmöglich scheint für den 27-Jährigen aktuell wenig hier in Wimbledon 2025, dem Turnier der Überraschungen. Gegner am Samstag in Runde 3: der Australier Alex de Minaur.