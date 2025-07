Wimbledon: Carlos Alcaraz schlägt mutigen Struff und steht im Achtelfinale

Wimbledon-Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat erneut das Achtelfinale des All England Championships erreicht. Der Weltranglisten-Zweite schlug Jan-Lennard Struff in einem engen Match in vier Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.07.2025, 20:44 Uhr

Carlos Alcaraz bleibt auf Kurs: Der Spanier verlängerte seine Wimbledon-Siegesserie auf 17 Matches, dank eines 6:1, 3:6, 6:3, 6:4-Erfolgs über den Deutschen Jan-Lennard Struff.

Struff hatte beim 1:1 die ersten zwei Breakbälle, Alcaraz war es jedoch, der dem Warsteiner danach den Aufschlag abnahm, zu null. Der Spanier raste dann davon. Struff aber hängte sich weiter hinein, holte sich in Durchgang zwei etwas überraschend sein Break und servierte sich zum Satzausgleich. In Durchgang drei war es wiederum Alcaraz, der davonzog.

Alcaraz aber war sich der Gefahr, die vom aggressiven Struff ausging, nach wie vor bewusst - vier Mal hatten die beiden bislang gegeneinander gespielt, ein Mal hatte Struff gewonnen, drei Mal Alcaraz in engen Matches die Oberhand behalten. Im vierten Satz war Struff näher am Break, Alcaraz musste in seinen ersten vier Aufschlagspielen durchweg über Einstand; einen Breakball beim 2:3 wehrte er spektakulär mit einer Stopp-Volley-Kombi ab. Struff aber brachte sein Servicegame beim 4:4 am Ende nicht durch - auch, weil er beim Spielball einen einfachen Volley ins Netz legte. Alcaraz servierte sich am Ende zu null zum Sieg.

“Sein Spiel passt gut zum Rasen: starker Aufschlag, Zug zum Netz”, lobte Alcaraz. “Ich habe in jedem Aufschlagspiel heute gelitten.”

Für Struff geht dennoch ein gutes Turnier zu Ende. Er ist nach bitteren Monaten aus den Top 100 gefallen, auf Rasen nun kam der kleine Umschwung. In Wimbledon hatte er in Runde 2 den gesetzten Felix Auger-Aliassime rausgenommen. Und so ein weiteres Abrutschen im Ranking vermieden. Struff steht live aktuell auf Platz 127.

Rublev nimmt Mannarino raus, Jarry gewinnt gegen Fonseca

Alcaraz trifft im Achtelfinale nun auf Andrey Rublev, der den kleinen Lauf von Adrian Mannarino mit 7:5, 6:2, 6:3 beendete. Der Franzose, vor anderthalb Jahren noch unter den Top 20, befindet sich seit Frühjahr 2024 auf Formsuche, als Nummer 123 der Welt war er diesmal aus der Qualifikation gekommen und feierte immerhin zwei Hauptfeldsiege.

Zuvor am Tag hatten auch Taylor Fritz und Cameron Norrie ihre Drittrundenmatches gewonnen, Nicolas Jarry war gegen Newcomer Joao Fonseca erfolgreich. Jarry, ehemaliger Top-20-Mann und aktuell außerhalb der Top 100 notiert, hatte in Runde 1 Holger Rune geschlagen. Kamil Majchrzak beendete zudem die weiteren Wimbledon-Träume von Zverev-Bezwinger Arthur Rinderknech. Ben Shelton und Marton Fucsovics (gegen Gael Monfils) gewannen zudem ihre am Donnerstag abgebrochenen Zweitrundenmatches.

