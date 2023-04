WTA Charleston: Deutsches Trio scheidet aus, Badosa und Keys siegen

Die drei deutschen Starterinnen beim WTA-500-Turnier in Charleston sind allesamt in der ersten Runde ausgeschieden. Besser lief es für Paula Badosa und Madison Keys - und für Tatjana Maria in Bogota.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 20:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sabine Lisicki verlor in Runde eins klar

Jule Niemeier ist auch beim WTA-500-Turnier in Charleston/South Carolina bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Dortmunderin unterlag der US-Amerikanerin Catherine McNally mit 4:6 und 1:6 und setzt damit ihren Negativlauf fort. Schon bei den hochdotierten Turnieren in Indian Wells und Miami war Niemeier zuletzt zum Auftakt gescheitert, seit Jahresbeginn hat sie nur zwei Spiele auf der Tour gewonnen.

Auch die beiden weiteren deutschen Starterinnen schieden in Charleston bereits in Runde eins aus. Anna-Lena Friedsam (Neuwied) unterlag der Russin Varvara Gracheva 6:7 (3) und 2:6, Sabine Lisicki (Berlin) verlor bei ihrem ersten WTA-Turnier seit Juli 2022 gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide mit 4:6 und 4:6.

Jubeln durften früh am Dienstag unterdessen Paula Badosa und Madison Keys. Die Spanierin setzte sich gegen Mayar Sherif mit 6:3 und 6:1 durch, die US-amerikanische Lokalmatadorin legte kurze Zeit später mit einem 6:4 und 6:3-Erfolg über Landsfrau Emma Navarro nach. Auch Sofia Kenin steht nach einem Dreisatzerfolg über Aliaksandra Sasnovich in der Runde der letzten 32.

Maria siegt in Bogota

Topgesetzt in Charleston ist Jessica Pegula vor Ons Jabeur. Die besten acht Spielerinnen des Turniers steigen nach einem Freilos zu Beginn erst in Runde zwei ein.

Beim WTA-250-Turnier in Bogota gab es aus deutscher Sicht doch noch etwas Grund zum Jubeln: Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) besiegte Katrina Scott (USA) zum Auftakt mit 6:1 und 6:4. In Runde zwei trifft die an Nummer zwei gesetzte 35-Jährige nun auf Carolina Alves aus Brasilien.

Das Einzel-Tableau in Chaleston

Das Einzel-Tableau in Bogota