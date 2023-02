WTA Dubai: Swiatek und Sabalenka starten furios

Iga Swiatek und Aryna Sabalenka sind mit fulminanten Siegen in das WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai gestartet. Auch Cori Gauff und Elena Rybakina sind eine Runde weiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 19:59 Uhr

© Getty Images Das Werkl von Iga Swiatek läuft weiter wie geschmiert

Während am frühen Nachmittag mit Maria Sakkari, Daria Kasatkina und vor allem Caroline Garcia gleich drei Frauen aus dem erweiterten Favoritenkreis für das WTA-Tour-1000-Tunier in Dubai ausgeschieden sind, gaben sich die beiden dominierenden Protagonistinnen dann doch keine Blöße. Im Gegenteil: Aryna Sabalenka, in diesem Jahr noch unbesiegt und Siegerin der Turniere in Adelaide 1 und bei den Australian Open, gab gegen Lauren Davis nur ein Game ab, gewann mit 6:1 und 6:0.

Da wollte Iga Swiatek nicht nachstehen. Swiatek hat am Samstag in Doha ihren ersten Titel in der laufenden Saison geholt. Und hilet sich nun in Dubai mit der Finalistin der US Open 2021, Leylah Fernandez, nicht lange auf, gewann mit 6:1 und 6:1. Die polnische Weltranglisten-Erste spielt nun gegen Liudmila Samsonova aus Russland, Sabalenka trifft auf die Titelverteidigerin in Dubai, Jelena Ostapenko.

Auch Cori Gauff hat es in das Achtelfinale geschafft. Und steht nach dem 6:0 und 6:4 gegen Aliaksandra Sasnovich nun vor einer interessanten Aufgabe. Gauff spielt nämlich gegen Elena Rybakina, die regierende Wimbledon-Siegerin.

