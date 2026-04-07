WTA Linz live: Lilli Tagger vs. Paula Badosa im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger trifft heute in der ersten Runde des WTA-500-Turniers in Linz auf Paula Badosa. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Stream im ORF und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 13:04 Uhr

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© GEPA pictures, Getty Images Lilli Tagger trifft auf Paula Badosa

Für Lilli Tagger beginnt ihr Heimturnier in Linz mit einem richtigen Kracher: Die 18-jährige Osttirolerin trifft am Dienstag auf die ehemalige Weltranglistenzweite Paula Badosa.

"Die Vorfreude ist natürlich riesig. In Österreich vor Heimpublikum und dann noch gegen so eine gute Spielerin zu spielen. Das wird sicherlich ein Wahnsinnsmatch werden. Ich kann es kaum erwarten, an den Start zu gehen“, sagte Tagger vor ihrer Auftaktpartie im ORF-Interview.

Tagger vs. Badosa - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Paula Badosa gibt es ab 16 Uhr live im TV und Stream in ORF1.