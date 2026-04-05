WTA Charleston: Zweisatzerfolg im Endspiel! Pegula verteidigt Titel souverän

Jessica Pegula hat ihren Titel beim WTA-500er-Turnier in Charleston verteidigt. Gegen Ukrainerin Yulia Starodubtseva siegte die US-Amerikanerin mit 6:2 und 6:2 und feiert damit erneut den Titel im US-Bundesstaat South Carolina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 22:30 Uhr

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© Getty Images Jessica Pegula hat ihren Titel in Charleston verteidigt.

Wie im vergangenen Jahr heißt die Siegerin des WTA 500er-Turniers in Charleston Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin verteidigte ihren Titel auf dem grünen Sand im Endspiel gegen die Ukrainerin Yulia Starodubtseva, die im Halbfinale überraschend deutlich gegen Madison Keys mit 6:1 und 6:4 siegte und damit in ihr erstes Endspiel auf der WTA Tour einziehen konnte.

Für den finalen Schritt zur Trophäe benötigte die 32-Jährige im Finale 1:23 Stunde. Pegula dominierte die Partie auf dem grünen Sand und feierte damit zum Abschluss des Turniers ihren ersten Zweisatzerfolg der Woche. Zuvor musste die Weltranglistenfünfte, die als topgesetzte Spielerin in Charleston an den Start ging, stets über drei Sätze gehen.

Pegula krönt besondere Woche

Pegula feiert damit ihren insgesamt elften Titel auf der WTA Tour. Bereits im Februar triumphierte die aus Buffalo stammende US-Spielerin beim WTA-1000er-Turnier in Dubai und festigt weiterhin ihren fünften Platz in der WTA-Weltrangliste. Dort darf sich Finalgegnerin Starodubtseva am Montag über ein neues Karrierehoch freuen. Die 26-Jährige klettert von der 89. Position auf Platz 53 der WTA-Charts. Bisher stand Rang 63 als beste Platzierung in der Vita.

Für Pegula ist der Titel das berühmte I-Tüpfelchen auf eine ganze besondere Woche, in der die US-Open-Finalistin von 2024 die 200. Woche in Folge den Top Ten der Weltrangliste angehört.

Bouzkova siegt in Bogota

Beim parallel ausgetragenen WTA-250er-Turnier im kolumbianischen Bogota sicherte sich Maria Bouzkova den Titel. Die Tschechin siegte gegen Panna Udvardy aus Ungarn nach Satzrückstand mit 6:7(7), 6:2 und 6:2 und feiert den dritten WTA-Titel der Karriere.

Bouzkova ging als topgesetzte Spielerin in das Turnier und springt mit dem Erfolg in Südamerika in der kommenden Woche mit Rang 24 auf ihren bisherigen Höchstwert in der WTA-Weltrangliste.

Hier das Einzel-Tableau in Charleston