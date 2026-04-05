WTA Linz: Die Auslosung ist da! Mit vier Loklamatadorinnen!

Das wird ein großartiges Jubiläumsturnier! Mit der offiziellen Auslosung in der Linzer Grottenbahn presented by LINZ AG fiel am Ostersonntag der Startschuss für die 35. Ausgabe des Linzer Damentennis-Klassikers. Gerade bei den österreichischen Tennisfans ist die Vorfreude riesig. Erstmals seit 2008 sind nämlich vier Lokalmatadorinnen im Hauptfeld vertreten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 15:31 Uhr

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© Alex Scheuber Lilli Tagger, Anastasia Potapova, Sinja Kraus und Tatjana Maria am Sonntag in Linz

Besonders im Mittelpunkt steht dabei Newcomerin Lilli Tagger. Die 18-Jährige feiert ihr Debüt in der Donaustadt und war genauso wie Sinja Kraus, Anastasia Potapova und der Deutschen Tatjana Maria bei der Auslosung dabei. Tagger bekommt es zum Auftakt am Dienstag ab 16 Uhr (live in ORF1) mit der ehemaligen Weltranglistenzweiten Paula Badosa aus Spanien zu tun, die genau wie Tagger dank einer Wildcard ihre Linz-Premiere feiert. „Als ich das letzte Mal 2021 beim Turnier war und als Nachwuchsspielerin des Jahres geehrt wurde, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt herkomme, um selbst zu spielen. Deswegen ist das etwas sehr Besonderes für mich. Ich spiele zum ersten Mal bei einem Hallenturnier auf Sand, es ist interessant, aber auf jeden Fall sehr cool”, freut sich Lilli Tagger.

Österreichs Nummer eins Julia Grabher hat ebenfalls eine sehr spannende Aufgabe zugelost bekommen und darf sich mit der Philippinin Alexandra Eala, die als eine der spannendsten jungen Spielerinnen gilt, auseinandersetzen.

Tatjana Maria gegen Sloane Stephens

Anastasia Potapova, Linz-Siegerin von 2023, trifft auf Shang Zhuai aus China, während Sinja Kraus, die dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei ist, gegen Sorana Cirstea antritt. Die Rumänin beendet nach dieser Saison ihre Karriere und gibt somit ihre Abschiedsvorstellung in Linz. „Es ist schön, dass ich wieder hier sein kann. Der Platz hat sich im Training sehr gut angefühlt, ich bin gespannt, ob ich es im Match umsetzen kann“, blickt Sinja Kraus voraus.

Tatjana Maria freut sich auf ihr Linz-Comeback nach acht Jahren und misst sich mit Sloane Stephens aus den USA. Die topgesetzten Spielerinnen Mirra Andreeva, Titelverteidigerin Ekaterina Alexandrova, Liudmila Samsonova und Jelena Ostapenko haben in der ersten Runde ein Freilos.

Hier das Einzel-Tableau in Linz