WTA Charleston: Marathonfrau Pegula vor dem nächsten Titel

Titelverteidigerin Jessica Pegula fehlt nach dem vierten Drei-Satz-Erfolg in Folge nur noch ein Sieg zum nächsten Coup beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 08:05 Uhr

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© Getty Images Jessica Pegula steht in Charleston vor dem nächsten Titel

Jessica Pegula scheint es in Charleston so gut zu gefallen, dass sie ihr Nenngeld offenbar wirklich bis zum letzten Cent ausspielen möchte. Die US-Amerikanerin, die erst vor wenigen Wochen in Dubai ein 1000er-Event für sich entscheiden konnte, zog nämlich mit einem 6:4, 5:7 und 6:3 gegen Iva Jovic in das Endspiel des WTA-Tour-500-Events auf grünem Sand ein. Es war der vierte Drei-Satz-Erfolg für Pegula in Serie.

„Ich habe immer weiter gekämpft“, erklärte Pegula nach ihrem Finaleinzug. „Es war hart. Ich musste viele Anpassungen vornehmen. Zeitweise war es nicht schön anzusehen, aber am Ende musste man einfach dranbleiben und die wichtigen Punkte ein bisschen besser spielen.“

Keys verliert gegen Außenseiterin

Im heutigen Endspiel kommt es nun allerdings nicht zum Treffen mit Landsfrau Madison Keys. Denn die Australian-Open-Siegerin von 2025 musste sich Yulia Starodubtseva mit 1:6 und 4:6 geschlagen geben. Für Starodubtseva steht damit eine Final-Premiere auf der WTA-Tour an.

Die 26-jährige Ukrainerin liegt in der aktuellen WTA-Weltrangliste nur auf Position 89, hat zuletzt in Miami aber schon angedeutet, dass sie augenblicklich stark in Form ist. Da erreichte sie nämlich nach überstandener Qualifikation die dritte Runde, wo dann allerdings gegen Amanda Anisimova Schluss war.

Hier das Einzel-Tableau in Charleston