WTA Linz: Vekic in der Quali, Stephens im Hauptfeld

Die Würfel sind gefallen! Schon im Rahmen der Qualifikation (Ostersonntag, ab 11 Uhr) sind bei der 35. Ausgabe des Upper Austria Ladies Linz im Design Center absolute Topspielerinnen am Start. Zu den prominentesten Namen gehört fraglos die Kroatin Donna Vekic, die bereits zum achten Mal in Linz startet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 20:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Alex Scheuber Donna Vekic 2024 in Linz

Die beiden Wildcards für die Qualifikation sind derweil nach Deutschland gegangen. Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam, die bereits vor elf Jahren im Finale des Upper Austria Ladies Linz stand, vertreten zusammen mit Tamara Korpatsch die Farben des Nachbarlandes. Die 32-jährige Friedsam spielte 2015 in Linz ihr erstes WTA-Endspiel in der Donaustadt und musste sich nach einem großartigen Turnier nur Anastasia Pavlyuchenkova geschlagen geben. 2023 stand sie noch einmal im Viertelfinale. Sie bekommt es am Sonntag mit der an Position sechs gesetzten Anhelina Kalinina zu tun. Jule Niemeier erreichte 2022 völlig überraschend das Viertelfinale von Wimbledon und versucht nun an alte Erfolge wiederanzuknüpfen. Für sie geht es in einem deutschen Duell gegen Tamara Korpatsch.

Sloane Stephens direkt im Hauptfeld

Unterdessen hat Sloane Stephens, die US-Open-Siegerin von 2017, die letzte Hauptfeld-Wildcard erhalten. Die 33-Jährige war zunächst für die Qualifikation eingeplant gewesen, bekommt nun aber doch die Eintrittskarte fürs Hauptfeld. Hier finden die ersten Begegnungen am Ostermontag statt. Stephens hat einen Ermüdungsbruch im rechten Fuß auskuriert und will in Linz ihr Comeback weiter vorantreiben.

Zwei österreichische Doppel-Teams am Start

Ein echtes Highlight verspricht aus österreichischer Sicht auch die Doppel-Konkurrenz zu werden. So spielt Lilli Tagger an der Seite von Anastasia Potapova, Linz-Siegerin von 2023 im Einzel. Dank einer Wildcard sind Sinja Kraus und Julia Grabher als zweites rot-weiß-rotes Duo vertreten. Zuletzt erreichte übrigens 2020 mit Barbara Haas eine Österreicherin das Finale im Doppel.