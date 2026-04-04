WTA Linz: Paula Badosa mit Wildcard auch dabei

Österreichs größte Frauensport-Veranstaltung ist um eine weitere Weltklassespielerin reicher. Die ehemalige Weltranglistenzweite und Grand-Slam-Halbfinalistin Paula Badosa aus Spanien erhält nach den Österreicherinnen Lilli Tagger und Sinja Kraus die dritte Hauptfeld-Wildcard für das WTA-500er-Turnier Upper Austria Ladies Linz im Design Center (5. bis 12. April 2026).

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 14:55 Uhr

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© Getty Images Paula Badosa wird kommende Woche in Linz aufschlagen

Paula Badosa, Australian-Open-Semifinalistin von 2025, kämpft sich aktuell erneut nach einer Verletzung zurück in die Weltspitze. Vor allem Rückenprobleme haben sie im Laufe ihrer Karriere immer wieder ausgebremst. Deutlich größer als ihr Verletzungspech ist aber ihr Kampfgeist. Nachdem sie sich im vergangenen Jahr wieder unter die Top10 der Welt gespielt hatte, klagte sie erneut über körperliche Probleme und musste pausieren. Jetzt ist die 28-Jährige, die auch bei den French Open und US Open schon im Viertelfinale stand, aber wieder angriffslustig und feierte in der vergangenen Woche mit dem Einzug ins Achtelfinale beim Turnier in Charleston einen gelungenen Einstand in die Sandplatzsaison. Im Laufe ihrer Karriere hat Badosa vier WTA-Titel gewonnen, zuletzt war sie 2024 in Washington D.C. erfolgreich. In Linz ist die Spanierin erstmals am Start und fiebert ihrer Premiere entgegen.



„Ich freue mich sehr, dass Paula nach Linz kommt. Sie hat gerade mit ihrem Rücken in den letzten Jahren viel mitgemacht. Wenn sie fit ist, spielt sie extrem attraktives und aggressives Tennis. Sie ist eine tolle Persönlichkeit, immer gut drauf und kann hoffentlich richtig durchstarten. Wenn sie schmerzfrei ist, kann sie aus meiner Sicht alle schlagen“, analysiert Turnierbotschafterin Barbara Schett.



„Paula ist gerade richtig gut in Form. Sie ist im besten Tennisalter und ich bin mir sicher, dass sie wieder zu alter Stärke finden wird. Sie war ja erst im letzten Jahr unter den Top 10 und wird sicher auch schnell dorthin wieder zurückkehren. Auf dem Weg dahin ist sie jetzt erstmals in Linz am Start und eine echte Bereicherung für unser Turnier“, erläutert Turnierdirektorin Sandra Reichel.