WTA Linz: Donna Vekic überzeugt zum Auftakt, Korpatsch siegt gegen Niemeier

Donna Vekic, die vor zwei Jahren bereits im Halbfinale des Upper Austria Ladies Linz stand, präsentierte sich bei ihrem Auftaktmatch in der Qualifikation auf dem Center Court im Design Center in Topform.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.04.2026, 21:41 Uhr

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© Alexander Scheuber Donna Vekic siegte am ersten Tag beim Turnier in Linz.

Vekic gewann gegen Carole Monnet aus Frankreich mit 6:2, 6:4. Im Qualifikations-Finale um das Hauptfeld-Ticket trifft sie nun auf Iryna Shymanovich (nicht vor 12 Uhr).

Neben ihr konnte sich auch Tamara Korpatsch im deutschen Duell gegen Jule Niemeier durchsetzen (6:3, 6:2) und wird morgen im ersten Match auf Match Court 1 (11 Uhr) gegen Maria Timofeeva (Uzbekistan) antreten. Auch die US-Amerikanerin Katie Volynets, die topgesetzte Spielerin in der Qualifikation, darf nach ihrem Sieg gegen Dominika Salkova (Tschechien) weiter auf einen Platz im Hauptfeld hoffen.

Tagger und Potapova am Montag im Doppel

Ausgeschieden ist dagegen Anna-Lena Friedsam. Die 32-Jährige spielte 2015 ihr erstes WTA-Endspiel in Linz und musste sich damals nur Anastasia Pavlyuchenkova geschlagen geben. 2023 stand sie noch einmal im Viertelfinale. Bei der diesjährigen Turnierausgabe hat es gegen Anhelina Kalinina (Ukraine) nicht gereicht.

Am Montag stehen auch die ersten Hauptfeld-Matches auf dem Programm. Richtig laut wird es dann ab 14 Uhr, wenn das erste große Turnierhighlight aus österreichischer Sicht wartet! Die Osttirolerin Lilli Tagger betritt an der Seite von Neu-Österreicherin Anastasia Potopova erstmals den Center Court. In der ersten Runde im Doppel spielt die österreichische Kombination gegen Ulrikke Eikeri (Norwegen) und Quinn Gleason (USA). Außerdem trifft die Wildcard-Inhaberin Sloane Stephens (USA) auf die deutsche Spielerin Tatjana Maria.

Hier das Einzel-Tableau in Linz