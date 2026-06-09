Serena Williams - Comeback: Doppel ja - und Einzel? "Mal schauen"

Serena Williams hat sich in Queen's erstmals zu ihrem Comeback geäußert. Aktuelle Pläne betreffen nur das Doppel.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.06.2026, 20:17 Uhr

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© Getty Images Serena Williams

Serena Williams wird in dieser Woche ihr Comeback gegen - nach vier Jahren Pause. Und mit immerhin 44 Jährchen. Im Doppel tritt die Tennislegende in Queen's mit Youngster Victoria Mboko an.

Warum sie überhaupt zurückkehrt, und ob sie auch eine Rückkehr im Einzel anvisiert? “Ich brauche nicht zu gewinnen”, schlug sie bei der Pressekonferenz vor Turnierstart leise Töne an. “Ich habe mehr gewonnen als die meisten Menschen. Das ist nicht wichtig für mich.” Sie müsse auch niemandem etwas beweisen.

Vielmehr gehe es ihr darum, dass ihre beiden Kinder sie spielen sehen. Außerdem sei es aufregend, es noch mal zu versuchen.

Und das Einzel? “Ich kann weder ja noch nein sagen. Aber ich müsste dafür noch etwas mehr trainieren. Mal schauen, ob ich an diesen Punkt komme.” Allerdings sei das aktuell nicht ihre angestrebte Reise.

Williams-Comeback in Queen's und Berlin

Williams hatte ihre Karriere bei den US Open 2022 beendet, weil sie ein zweites Kind bekommen wollte. Eine Rückkehr hatte sie allerdings nie ausgeschlossen. 2024 dann hatte sie über die Abnehmspritze rund 14 Kilo abgenommen, wohl ein entscheidender Grund für ihre Comebacküberlegungen.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der US-Journalist Ben Rothenberg erstmals über Williams' mögliches Comeback berichtet, nachdem sie sich wieder in den Anti-Doping-Testpool hatte aufnehmen lassen - mit der Maßgabe, für sechs Monate täglich erreichbar zu sein.

Williams hatte ein mögliches Comeback zunächst dementiert, die Anzeichen hatten sich hernach allerdings immer weiter verdichtet.

Neben Queen's wird Williams auch beim WTA-Turnier in Berlin antreten. Ob sie auch in Wimbledon starten will (und eine Wildcard erhält), scheint noch offen.