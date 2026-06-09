WTA Queen's Club: Maria und Siegemund starten erfolgreich

Beim WTA 500er-Turnier im Londoner Queen's Club haben Tatjana Maria und Laura Siegemund Auftakterfolge gefeiert. Maria, die als Titelverteidigerin nach West-London reiste, siegte gegen Maria Sakkari 6:3 und 6:3. Laura Siegemund düpierte die Britin Francesca Jones.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 18:32 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria ist im Queen's Club die Titelverteidigerin.

Die Mission Titelverteidigung ist für Tatjana Maria erfolgreich gestartet. Gegen Maria Sakkari gelang der Nummer 52 der WTA-Weltrangliste ein Zweisatzerfolg, bei dem Tatjana Maria, die sich am Wochenende mit zwei Siegen durch die Qualifikation spielte, lediglich im zweiten Satz eine kurze Schwächephase durchstehen musste.

Im ersten Satz zeigte Tatjana Maria ihr gewohnt unangenehmes Rasenspiel. Lediglich drei Punkte gab die 38-Jährige im ersten Durchgang ab und breakte zudem ihre Kontrahentin aus Griechenland doppelt. Mit der verdienten Satzführung im Rücken kam es dann jedoch zum Bruch im Spiel, denn beim Stand von 1:1 erspielte sich Maria Sakkari das erste eigene Break der Partie.

Doch das sollte der amtierenden Nummer 37 der Welt wenig bringen, denn auch die folgenden drei Spiele endeten jeweils mit einem Aufschlagverlust. Tatjana Maria durchbrach dann diesen Bann und stellte anschließend beim Aufschlag Sakkari auf 5:3. So stand nach 1:26 am Ende ein verdienter Erstrundenerfolg für Tatjana Maria fest.

Maria fordert topgesetzte Rybakina, Siegemund die Nummer zwei Anisimova

In der zweiten Runde wartet nun die maximal größte Herausforderung auf die Queen's-Siegerin des Vorjahres. Die Weltranglistenzweite Elena Rybakina, im Turnier an Position eins gesetzt, wird gegen Tatjana Maria ins Turniergeschehen eingreifen. Die besten vier Spielerinnen erhalten für die erste Runde ein Freilos, was bei einem Event der Kategorie 500 als ungewöhnlich eingestuft werden kann.

Außerdem Laura Siegemund feierte einen souveränen Auftakterfolg gegen die Britin Francesca Jones. Beim 6:2 und 6:3 ließ die Nummer 44 der WTA-Weltrangliste keinen einzigen Breakball zu und feierte so nach 89 Minuten Spielzeit einen verdienten Sieg. Auch Siegemund trifft in der zweiten Runde auf eine der Topspielerinnen im Feld.

Die an Position zwei gesetzte Amanda Anisimova, wie Rybakina mit einem Freilos bedacht, wird gegen die deutsche Nummer eins ebenfalls ihre erste Partie der Woche bestreiten. Im letzten Jahr, bei der ersten Ausgabe eines Frauenturniers seit 1973 im bekannten Londoner Tennsiclub, unterlag Amanda Anisimova im Endspiel Tatjana Maria mit 3:6 und 4:6.

Hier das komplette Einel-Tableau im Queen's Club