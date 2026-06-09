Mit guter Erinnerung: Emma Raducanu erfreut über Serena-Comeback

Die Rückkehr von Serena Williams auf die WTA Tour beschäftigt die Tenniswelt. Emma Raducanu freut sich über das Comeback der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin. Die letzte Begegnung hatte allerdings auch ein gutes Ende für die Britin genommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 13:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Raducanu freut sich über die Rückkehr von Serena Williams.

Am heutigen Dienstagabend wird Serena Williams bekanntlich ihr Comeback im Doppelwettbewerb des WTA-Turniers im Londoner Queen's Club geben. An der Seite von Kanadierin Victoria Mboko wird die langjährige Weltranglistenerste nach vier Jahren auf der großen Bühne zu sehen sein. Emma Raducanu, selbst in London dabei, freut sich über die Rückkehr von Wiliams: “Es ist fantastisch, dass sie wieder auf der Tour ist. Sie ist eine große Inspiration”.

Raducanu erinnerte sich in diesem Zusammenhang auch an das letzte Match mit Serena. Kein Wunder, denn diese Begegnung endete für die Britin durchaus postitiv. Raducanu siegte 6:4 und 6:0 gegen Williams beim WTA-1000er-Turnier in Cincinnati im Jahr 2022. Serena Williams beendete anschließend nach den US Open ihre Karriere.

Raducanu: “Ich war verdammt nervös”

Für Raducanu war der deutliche Sieg eher eine Überraschung: “Ich war verdammt nervös vor dem Match mit Ihr, da vorher bekannt wurde, dass sie nach den US Open aufhören wird.” Doch Raducanu hielt diesem unerwarteten Druck Stand und gehörte damit zu einer der letzten Spielerinnen, die einen Sieg gegen Serena feiern durften.

Einen direkten Kontakt zu Williams hatte Emma Raducanu bisher nicht, die jedoch nach eigener Angabe sehr gerne ein paar Worte mit der US-Amerikanerin wechseln würde. Die Wahrscheinlichkeit wächst sicherlich, wenn Serena länger in der Doppelkonkurrenz verbleibt.

Eine erneute sportliche Begegnung mit Serena Williams ist auch in dieser Woche möglich. Denn Raducanu nimmt ebenfalls im Doppel mit Katie Boulter teil. Dafür müssten beide Teams jedoch das Endspiel erreichen. In der ersten Runde des Einzelwettbewerbs trifft Emma Raducanu auf Anna Blinkova, die sich in Queen's erfolgreich durch die Qualifikation spielte und damit bereits zwei Matches mehr Rasenerfahrung in diesem Jahr sammeln konnte.