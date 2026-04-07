WTA Linz: Tagger gegen Badosa - wenn die Weltrangliste lügt

Lilli Tagger trifft heute beim WTA-Tour-500-Turnier in Linz auf Paula Badosa. Und ist trotz der derzeitigen Probleme der Spanierin klare Außenseiterin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 22:54 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Lilli Tagger Anfang 2026 bei den Australian Open

Wenn die Nummer 102 der Weltrangliste gegen die Nummer 117 spielt, dann ist doch ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten, oder? Grundsätzlich richtig. Im Fall des Treffens zwischen Paula Badosa und Lilli Tagger heute in Linz ist die Gemengelage aber ein bisschen anders. Denn Badosa war schon mal die Nummer zwei der Welt, hatte mit physischen wie auch mentalen Problemen zu kämpfen.

Tagger dagegen ist in den Charts zwar beständig nach oben geklettert (in der letzten Woche hat die Osttirolerin ein paar Ränge eingebüßt), ein zweistelliges Ranking hat aber noch auf sich warten lassen. Erfahrungen mit Branchengrößen hat Lilli Tagger in dieser Saison ja schon gesammelt. So etwa bei den großen US-Turnieren gegen Maria Sakkari und Ekaterina Alexandrova. Da war nicht viel zu holen für den Schützling von Francesca Schiavone.

Tagger auf Sand am stärksten?

Allerdings: Hartplatz ist wohl nicht der stärkste Belag von Tagger, Und nachdem in Linz erstmals auf Sand gespielt wird, könnte darin eine Chance für die junge Österreicherin liegen. Die Frage ist natürlich: worauf? Einen Satzgewinn? Den Einzug in die zweite Runde? Der ist übrigens mit 60 WTA-Punkten prämiert.

Lilli Tagger hat mit ihrem Triumph bei den Juniorinnen in Roland-Garros große Erwartungen geweckt. Die österreichischen Fans würden aber gut daran tun, sich in Geduld zu üben, Denn manchmal lügt eben auch eine Tabelle.

Paula Badosa wiederum scheint in bester Laune nach Linz gekommen zu sein. Und hat am gestrigen Montag mit der 13-jährigen Tochter von Tatjana Maria ein paar Bälle geschlagen.

Hier das Einzel-Tableau in Linz

