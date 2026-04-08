WTA Linz: Anastasia Potapova folgt Lilli Tagger ins Achtelfinale

Nach Lilli Tagger hat mit Anastasia Potapova eine weitere Österreicherin das Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Linz erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 20:20 Uhr

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© GEPA pictures Anastasia Potapova hatte Grund zur Freude

Die österreichischen Tennisfans in Linz hatten auch am Mittwoch Grund zur Freude: Einen Tag nach dem sensationellen Sieg von Lilli Tagger über Paula Badosa hat mit Anastasia Potapova ein weiteres ÖTV-Ass das Achtelfinale erreicht. Die 25-Jährige schlug Zhang Shuai in der ersten Runde mit 6:4 und 6:4.

Potapova, die nach ihrem Nationenwechsel im Winter erstmals unter rot-weiß-roter Flagge in ihrer neuen Heimat aufschlägt, musste gegen die Chinesin allerdings hart arbeiten. Nach 1:43 Stunden Spielzeit verwandelte die Linz-Siegerin von 2023 ihren dritten Matchball. Damit stehen in Oberösterreichs Landeshauptstadt erstmals seit 2007 zwei Österreicherinnen in der Runde der letzten 16. Im Achtelfinale trifft Potapova auf die Deutsche Tamara Korpatsch.

Ostapenko bereits im Viertelfinale

“Ich war heute so nervös wie schon lange nicht mehr in einem Match”, sagte Potapova nach der Partie im On-Court-Interview. “Ich habe etwas Druck verspürt, aber auf eine gute Art und Weise.”

Bereits im Viertelfinale steht Jelena Ostapenko. Die Nummer vier des Turniers holte gegen Alexandra Eala im zweiten Satz einen 1:5-Rückstand auf und siegte mit 6:4 und 7:5. Die French-Open-Siegerin von 2017 trifft nun auf die Rumänin Elena-Gabriela Ruse, die gegen Dayana Yastremska in drei Sätzen gewann.

Auch im Doppelbewerb hat Österreich mit Julia Grabher und Sinja Kraus noch ein heißes Feuer im Eisen. Das heimische Duo sicherte sich durch ein 6:4, 6:3 über Cristian/Ostapenko den Einzug ins Viertelfinale. Dort wartet die tschechische Paarung Maleckova/Skoch.

Hier das Einzel-Tableau in Linz

Hier das Doppel-Tableau in Linz