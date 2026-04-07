WTA Linz: Wahnsinn! Lilli Tagger schlägt Paula Badosa in Runde eins

Was für ein Auftritt von Lilli Tagger! Die 18-Jährige gewann bei ihrem Heimturnier in Linz zum Auftakt gegen Paula Badosa in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 18:53 Uhr

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© GEPA pictures Lilli Tagger besiegte Paula Badosa in zwei Sätzen

Lilli Tagger hat in der ersten Runde des WTA-500-Events in Linz für eine große Überraschung gesorgt. Die 18-jährige Österreicherin setzte sich zum Auftakt ihres Heimturniers gegen die ehemalige Weltranglistenzweite Paula Badosa mit 6:4 und 7:6 (5) durch und steht in Oberösterreichs Landeshauptstadt damit im Achtelfinale.

Dabei geriet Tagger im ersten Satz rasch mit 1:3 ins Hintertreffen, danach spielte sich die amtierende French-Open-Juniorensiegerin aber förmlich in einen Rausch. Insbesondere zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Badosa, die im Ranking aufgrund großer Verletzungsprobleme mittlerweile nur mehr auf Position 102 steht, Tagger nicht viel entgegenzusetzen.

Tagger nun gegen Samsonova

Die Spanierin stellte nach 0:4-Rückstand zwar noch einmal auf 5:5 und schaffte auch beim Stand von 5:6 das Rebreak, konnte letztlich aber keinen dritten Satz erzwingen. Nach einem engen Tiebreak durfte Tagger, die in Linz zum ersten Mal auf WTA-Tour-Ebene in Österreich spielt, über den Einzug ins Achtelfinale und einen der größten Siege ihrer bisherigen Karriere jubeln.

“Unglaublich! Ich bin als Außenseiter auf den Platz gekommen, aber ich habe mich schon seit der Auslosung so auf das Match gefreut, vor euch zu spielen”, sagte Tagger nach dem Erfolg gegen Badosa im On-Court-Interview. In der Runde der letzten 16 geht es für sie gegen Liudmila Samsonova. Die Russin ist in Linz an Position drei gesetzt und die aktuelle Nummer 21 der Welt.

Hier das Einzel-Tableau in Linz