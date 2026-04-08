Wildcard für Madrid: Venus Williams kehrt nach fünf Jahren Pause auf Sand zurück

Venus Williams wird erstmals seit 2021 wieder auf Sand spielen. Die 45-jährige US-Amerikanerin hat offenbar eine Wildcard für das WTA-1000-Turnier in Madrid erhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 16:40 Uhr

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© Getty Images Zuletzt spielte Venus Williams vor fünf Jahren auf Sand

Venus Williams wird sich im Alter von 45 Jahren offenbar noch einmal auf Sand versuchen. Wie die spanische Sportzeitung “AS” berichtete, erhielt die US-Amerikanerin eine Hauptfeld-Wildcard für das WTA-1000-Turnier in Madrid (21. April bis 3. Mai). Eine offizielle Bestätigung von den Veranstaltern gibt es noch nicht.

Sollte Williams tatsächlich in Madrid aufschlagen, wäre es ihr erster Auftritt bei einem Sandplatzturnier seit den French Open 2021. Damals verlor die ehemalige Weltranglistenerste zum Auftakt gegen Ekaterina Alexandrova. Ihren bis dato letzten Sieg auf Asche fuhr Williams 2019 in Rom ein.

Monfils erhält Wildcard bei den Herren

In der laufenden Saison trat Williams bei bislang sechs Turnieren an, blieb dabei aber ohne einzigen Sieg. In der Weltrangliste liegt die siebenfache Einzel-Grand-Slam-Siegerin nur mehr auf Position 476.

Neben Williams erhielten laut “AS” bei den Frauen Paula Badosa, Robin Montgomery, Ashlyn Krueger, Victoria Jiménez, Ajla Tomljanovic, Emiliana Arango, Carlota Martínez Wildcards für das Hauptfeld. Bei den Männern gingen diese an Gael Monfils, Federico Cina, Pablo Carreño Busta, Rafael Jódar und Martín Landaluce.