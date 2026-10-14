WTA Wuhan: Flaschen leer! Sabalenka und Pegula fliegen raus!

Mit Aryna Sabalenka und Jessica Pegula sind die beiden topgesetzten Spielerinnen beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan schon im ersten Match gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.10.2026, 07:45 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka kann das Saisonende wohl nicht erwarten

Die Saison 2026 war lang für Aryna Sabalenka und Jessica Pegula - und noch steht ja das WTA-Finalturnier in Indian Wells an. Vielleicht kommt dann noch einmal der zweite Wind. In Wuhan aber war für die an den Positionen eins und zwei gesetzten Sabalenka und Pegual schon zum Auftakt Schluss. Dabei hätte Sabalenka ihre Partie gegen Ann Li fast noch gedreht, wehrte im dritten Satz ingesamt neun Matchbälle ab. Am Ende hieß es 3:6, 6:4 und 7:6 (5) für Li, die in Runde drei auf Janice Tjen trifft.

Jessica Pegula wiederum musste sich Jelena Ostapenko geschlagen geben. Die French-Open-Siegerin von 2017 gewann mit 2:6, 7:6 (7) und 6:3.

Rybakina und Gauff fehlen freiwillig

Viel Mühe hatte auch Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova, die gegen Caty McNally aber Nervenstärke bewies und mit 3:6, 7:6 (1) und 7:6 (4) gewann. Iga Swiatek hatte beim 6:2 und 6:1 gegen Landsfrau Magdalena Frech keine Probleme. Ebensowenig wie Iva Jovic beim 6:4 und 6:1 gegen Dayana Yastremska.

Coco Gauff und Elena Rybakina hatten ihr Antreten in Wuhan kurzfristig ebenso gecancelt wie Peking-Siegerin Quinwen Zheng. Die Favoritin per Papierform ist jetzt die in Wuhan an Position fünf geführte Elina Svitolina.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan