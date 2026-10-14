WTA Wuhan: Swiatek rückt erstem Jahrestreffen mit Sabalenka näher

Noch ist es nicht ganz so weit, aber zumindest Iga Swiatek hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan den ersten Schritt zu einem Premierentreffen mit Aryna Sabalenka in der Saison 2026 gemacht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 08:46 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Świątek ist in Wuhan schwungvoll gestartet

Es ist gar nicht so lange her, da war jedes Match zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka der logische Kulminationspunkt jedes WTA-Turniers, das Treffen der besten mit der nächstbesten Spielerin der Welt eben. Davon kann aktuell keine Rede sein. Sabalenka musste vor ein paar Woche die Spitzenposition in den WTA-Charts an Elena Rybakina abgeben. Und Swiatek hat mit wenigen Ausnahmen ihr einstiges Mojo auch verloren.

Ausdruck dessen ist Jojo auch, dass die Polin beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan nur noch an Position sieben gesetzt ist. Und das, obwohl etwa Coco Gauff oder Elena Rybakina gar nicht spielen. Aber immerhin hat Swiatek einen formidablen Start hingelegt, gegen Landsfrau Magdalena Frech mit 6:2 und 6:1 gewonnen. Das hat Swiatek ein Treffen mit entweder Lanlana Tararudee oder Ashlyn Krueger eingebracht - und die Aussicht, im Viertelfinale erstmals in dieser Saison auf Aryna Sabalenka zu treffen.

Bencic raus, Svitolina weiter

Die Belarussin steigt heute etwas später ins Geschehen in Wuhan ein, Sabalenka eröffnet gegen die US-Amerikanerin Ann Li. Die letzte Begegnung mit Swiatek gab es übrigens im Halbfinale von Roland-Garros 2025.

Ausgeschieden ist dagegen Belinda Bencic, die sich in ihrer ersten Partie Sony Kartal mit 0:6 und 5:7 geschlagen geben musste. French-Open-Finalistin Maja Chwalinska drehte dagegen einen Satzrückstand gegen Marie Bouzkova, gewann mit 1:6, 6:1 und 6:1.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Elina Svitolina, die gegen Liudmila Samsonova mit 6:2, 5:7 und 6:2 siegreich blieb.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan