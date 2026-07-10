24 Jahr nach Papa Lleyton: Cruz Hewitt kurz vor Wimbledon-Titel

Bei den Junioren könnte sich in Wimbledon 2026 ein junger Mann mit prominentem Nachnamen den Titel holen: Cruz Hewitt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 20:36 Uhr

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© Getty Images Cruz Hewitt steht im Endspiel der Junioren in Wimbledon

2002 gab es in Wimbledon den bislang letzten männlichen Champion im Einzel: Lleyton Hewitt konnte sich damals im Endspiel gegen David Nalbandian mit 6:1, 6:3 und 6:2 behaupten. Es sollte Hewitt´s letzter Grand-Slam-Titel bleiben, seinen bis dahin einzigen hatte er im Herbst davor bei den US Open geholt.

24 Jahre später könnte sich nun sein Sohn Cruz in die Siegerliste von Wimbledon eintragen. Wenn auch „nur“ bei den Junioren. Denn Hewitt junior konnte sich am Freitag mit einem 6:4 und 6:4 gegen den Niederländer Thijs Boogard für das Finale der Nachwuchsklasse qualifizieren. Ein beeindruckender Sieg, denn Boogard hatte zuletzt ja beim ATP-Tour-250-Turnier in ´s-Hertogenbosch stark aufgezeigt.

Im Titelmatch geht es gegen den amerikanischen Qualifikanten Jordan Lee, der Vincent Reisach aus Deutschland sicher mit 6:3 und 6:2 in die Schranken wies.

Hier das Einzel-Tableau der Junioren



