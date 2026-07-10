Wimbledon 2026: Sinner mit Sieg gegen Djokovic erneut im Finale!

Jannik Sinner ist mit einem 6:4, 6:4 und 6:4 gegen Novak Djokovic in das Endspiel von Wimbledon 2026 eingezogen. Dort geht es am Sonntag gegen Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 19:42 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner hat seine beste Leistung in Wimbledon 2026 gezeigt

Hier das Match zum Nachesen im Liveticker.

Drittes Wimbledon-Finale in Folge für Jannik Sinner! Der Weltranglisten-Erste setzte sich im zweiten Halbfinale am heutigen Freitag gegen Novak Djokovic mit 6:4, 6:4 und 6:4 durch.

Das Match begann ausgeglichen, die erste Breakdance konnte sich Sinner im fünften Spiel erarbeiten, Djokovic parierte. Noch. Denn wenige Minuten später spielte Jannik Sinner einen perfekten Rückhand-Passierball, holte sich das 5:4. Und servierte danach sicher zur Satzführung aus.

Im zweiten Durchgang war es dann im siebenten Spiel, als Sinner bei Breakball Djokovic mit einem Stopp überraschte. Und auch in diesem Satz hatte Novak Djokovic keine einzige Breakchance.

Djokovic mit erster Breakchance im dritten Satz

Der dritte Akt begann dann gleich wieder mit einem Aufschlagverlust von Djokovic. Der spätestens zu diesem Zeitpunkt körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe wirkte. Dennoch erspielte sich Djokovic beim Stand von 1:2 seinen ersten Breakball überhaupt - Sinner wehrte mit einem Ass ab. Und ließ sich danach nicht mehr bremsen.

Im Endspiel am Sonntag wartet Alexander Zverev. Der Deutsche steht zum ersten Mal im Endspiel von Wimbledon. Und hatte beim 7:6 (0), 6:2 und 6:4 gegen den britischen Überraschungsmann Arthur Fery erwartungsgemäß keine Probleme.

Hier das Einzel-Tableau



