Wimbledon 2026 live: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Novak Djokovic treffen im Halbfinale von Wimbledon 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 17:44 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Novak Djokovic zuletzt bei den Australian Open 2026

Es wird die zwölfte Begegnung zwischen Sinner und Djokovic werden, der Italiener hat mit 6:5-Siegen knapp die Nase vorne. Das bislang letzte Duell konnte Novak Djokovic allerdings im Halbfinale der Australian Open 2026 gewinnen.

Djokovic wird den zweiten freien Tag dringender gebraucht haben als Sinner. Denn der serbische Großmeister stand in seinem Viertelfinale gegen Félix Auger-Aliassime nämlich 5:15 Stunden auf dem Court.

Sinner vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon