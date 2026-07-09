Wimbledon: Roger Federer greift für die Kids wieder zum Schläger

Roger Federer kehrte beim Rasenklassiker noch einmal auf den Court zurück. Im Rahmen einer Nachwuchsinitiative begeisterte der achtfache Wimbledon-Champion zahlreiche Kinder – und sprach über seine Definition einer Legende.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 18:37 Uhr

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© Getty Images Roger Federer ist auch nach seiner aktiven Karriere ein gern gesehener Gast in Wimbledon

Roger Federer hat in Wimbledon noch einmal den Schläger ausgepackt – allerdings nicht für ein Comeback auf der großen Bühne. Der Schweizer nahm am Aktionstag "Be Legendary" teil, den die International Tennis Hall of Fame gemeinsam mit der Wimbledon Junior Tennis Initiative organisiert hatte. Anlass war das 25-jährige Bestehen des Nachwuchsprogramms, bei dem zahlreiche Kinder die Gelegenheit bekamen, mit dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger auf dem Platz zu stehen.

Neben Federer war auch Patrick McEnroe, Präsident der International Tennis Hall of Fame, vor Ort. Gespielt wurde nicht auf dem berühmten Centre Court, sondern in den Hallen des All England Club. Für die Nachwuchstalente stand dabei vor allem eines im Mittelpunkt: den achtmaligen Wimbledon-Sieger hautnah zu erleben und von dessen Erfahrung zu profitieren.

Passend zum Motto der Veranstaltung erklärte Federer auch, was für ihn eine Legende ausmacht. Außergewöhnliche Leistungen über einen langen Zeitraum seien nur ein Teil davon. Mindestens genauso wichtig sei es, die eigenen Erfahrungen weiterzugeben und andere zu inspirieren. Genau deshalb sei ihm der Austausch mit Kindern so wichtig. Tennis habe ihm im Leben alles gegeben, sagte Federer – nun wolle er etwas davon zurückgeben und möglichst viele junge Menschen für den Sport begeistern.