Wimbledon 2026 live: Alexander Zverev vs. Arthur Fery im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale von Wimbledon 2026 auf Arthur Fery. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im Livestream bei Prime und in unserem Liveticker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 17:59 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev ist gegen Arthur Fery ganz klarer Favorit

Zverev geht als haushoher Favorit in diese Partie. Schließlich ist er als frisch gekürter Champion der French Open nach Wimbledon gekommen. Während Fery mit einer Wildcard am Start ist.

Aber klar: Der Lokalmatador hat hier schon ein paar Mal überrascht, war gegen Zizou Bergs eigentlich schon aus dem Turnier geflogen. Konnte aber im Viertelfinale gegen Flavio Cobolli voll überzeugen.

Zverev vs. Fery - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Arthut Fery und Alexander Zverev gibt es ab 14:30 Uhr live im Livestream bei Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon