Besonderer Gast in Wimbledon: Franz Wagner besucht Zverev

Besonderer Gast in Wimbledon: Welt- und Europameister Franz Wagner hat im Rahmen des Rasenklassikers Alexander Zverev einen Besuch beim Training abgestattet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 21:08 Uhr

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© Getty Images Basketball-Weltmeister Franz Wagner von den Orlando Magic

"Wir haben über Tennis, die verschieden Turniere ein bisschen gequatscht. Natürlich auch über Wimbledon, wie besonders es ist, wie anders auch die Atmosphäre ist", sagte der deutsche Basketballstar bei Prime Video: "Es ist mein erstes Mal bei einem großen Tennisturnier."

In seiner Freizeit schaue er "gerne Tennis", sagte Wagner: "Wir haben früher aus Spaß gespielt. Aber niemand aus der Familie kann wirklich Tennis spielen." Normalerweise sind für ihn zu dieser Jahreszeit keine großen Ausflüge möglich. Nun sei es aber "der erste Sommer, in dem ich ein bisschen Zeit habe", sagte der NBA-Profi von Orlando Magic.

In einem Interview mit dem Portal basketball-world.news hatte Wagner diese Woche erklärt, dass er in diesem Jahr "überhaupt nicht" für die Nationalmannschaft spielen und sich voll darauf konzentrieren werde, "erstmal komplett gesund zu werden, um dann fresh in die neue Saison zu gehen".

Wagner hat eine schwierige Saison hinter sich, musste erst lange wegen einer hartnäckigen Knöchelverletzung und später wegen Wadenproblemen pausieren. Dem DBB-Team wird er damit beim Supercup in Hamburg (21./22. August) und den restlichen sechs Qualifikationsspielen für die WM 2027 fehlen.