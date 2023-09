Alexander Zverev - Mit kleinen Schritten zum großen Ziel?

Alexander Zverev könnte mit einem Sieg beim ATP-250-Turnier in Chengdu einen weiteren Schritt in Richtung ATP Finals machen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.09.2023, 21:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Alexander Zverev steht in Chengdu im Finale

Es war unmittelbar nach seinem Turniersieg am Hamburger Rothenbaum, als Alexander Zverev sein Ziel für das restliche Tennisjahr 2023 formulierte: die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. "Wenn ich das schaffen sollte, wäre es schon eine unglaubliche Leistung. Insbesondere nach der Verletzung und den ersten Monaten des Jahres, in denen ich nicht richtig spielen konnte", sollte der Deutsche damals sagen.

Ende September scheint die Teilnahme am Jahresabschlussfinale der acht besten Spieler für Zverev tatsächlich in Reichweite. Durch seinen Finaleinzug beim ATP-250-Event in Chengdu verbesserte sich der amtierende Olympiasieger im Race to Turin auf Platz sieben und könnte seinen Vorsprung auf den derzeit neuntplatzierten Taylor Fritz mit einem Turniersieg in der chinesischen Metropole auf 260 Zähler ausbauen.

Im Finale trifft Zverev am Dienstag (ab 13:30 Uhr, LIVE im tennisnet-ticker) auf Roman Safiullin. Das bislang einzige Duell gegen den Russen entschied der gebürtige Hamburger 2021 bei den French Open in drei Sätzen für sich, dennoch zeigte sich Zverev vor dem Weltranglisten-55. gewarnt: "Er spielt in dieser Woche offensichtlich sehr gut, und wenn er so spielt, ist er einer der gefährlichsten Spieler."

Dennoch wird Zverev das Endspiel als klarer Favorit in Angriff nehmen. Mit einem Sieg über Safiullin würde der 26-Jährige nicht nur einen weiteren kleinen Schritt in Richtung ATP Finals machen, sondern auch seinen zweiten Saisontitel nach ebenjenem in Hamburg holen - dort, wo der Traum von Turin vor rund zwei Monaten so richtig begonnen hatte.

Das Einzel-Tableau in Chengdu