Als Qualifikantin im Finale: Chwalinska will "inspirieren"

Die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska will mit ihrer magischen Reise bei den French Open als positives Beispiel für andere Spielerinnen dienen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.06.2026, 13:36 Uhr

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© Getty Images Maja Chwalinska am gestrigen Samstag auf dem Court Philippe-Chatrier

"Ich hoffe, dass meine Geschichte die letzten Tage für sie inspirierend war", sagte die 24-Jährige nach ihrer 3:6, 2:6-Niederlage im Finale von Paris gegen die Russin Mirra Andreeva: "Ich kenne viele, viele großartige Spieler, die außerhalb der Top 100 stehen."

Chwalinska war als Nummer 114 der Welt zum Sandplatz-Highlight nach Paris gereist. Mit drei Siegen in der Qualifikation spielte sie sich erstmals in das Hauptfeld der French Open, wo die Polin dann mit weiteren sechs Erfolgen einen sensationellen Lauf bis ins Finale hinlegte. Ab Montag belegt Chwalinska im Ranking Rang 21, zudem verlässt sie die französische Hauptstadt mit einem Preisgeld von 1,4 Millionen Euro.

Chwalinska rechnet nicht mit Wildcard für Wimbledon

"Das waren definitiv unvergessliche drei Wochen für mich. Es war eine tolle Zeit", sagte Chwalinska, die als erst zweite Qualifikantin in einem Grand-Slam-Finale gestanden hatte: "Mirra war heute die bessere Spielerin, und sie hat den Sieg verdient." Dennoch habe sie "offensichtlich alles gegeben. Ich glaube, ich kann stolz auf mich sein".

Nach ihrem überraschenden Siegeszug wolle sie nun "neue Energie tanken" und sich eine Pause gönnen. "Schon vor Roland Garros habe ich gesagt, dass ich nach dem Turnier Urlaub brauche", sagte Chwalinska. Auf Rasen wolle sie dieses Jahr nur beim Klassiker in Wimbledon antreten.

Trotz der Finalteilnahme in Paris ist ihr ein Hauptfeld-Platz an der Church Road noch nicht sicher, beim Cut-off lag sie im Ranking zu schlecht. Eine Wildcard, mit der sie sich die erneute Qualifikation sparen würde, "wäre die Nachricht des Jahrhunderts", sagte Chwalinska: "Ich rechne nicht damit, mal sehen. Ich werde es als Herausforderung betrachten."