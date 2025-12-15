Amanda Anisimova: „Ich könnte nie einen Bürojob machen“

Amanda Anisimova hat in einem ausführlichen Interview mit Sports Illustrated Bilanz über ihr bislang bestes Jahr auf der WTA-Tour gezogen. Und Einblicke in ihr Privatleben gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2025, 16:26 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova am Montag in Miami

Zwei Titel bei WTA-Tour-1000-Turnieren, zwei Finalteilnahmen bei Grand-Slam-Events. Wer das für Amanda Anisimova 2025 vorhergesehen hat, konnte hoffentlich rechtzeitig viel Geld darauf setzen. Anisimova selbst hat wohl auch nicht mit einer derartigen Renaissance nach ihrer freiwillig gewählten Pause vom Tenniszirkus gerechnet. Zieht aber natürlich in einem Interview mit Sports Illustrated umso zufriedener Bilanz.

Zur Saison 2025 sagt sie etwa: „Ich bin so glücklich über mein Jahr. Es war eine fantastische Saison und ich haben sicherlich mehr erreicht als ich erwartet hatte. Ich habe Dinge erreicht, von denen ich immer geträumt habe. Gleichzeitig denke ich mir aber, dass ich mich immer noch sehr verbessern kann. Und dass es viele Ziele gibt, denen ich im kommenden Jahr nachjagen kann.“

Anisimova gewinnt Schaukampf gegen Pegula

Der Job als Tennisprofi macht Amanda Anisimova jedenfalls eine Menge Spaß: „Ich habe einen unorthodoxen Lebensstil. Es ist komplett anders als bei einem regulären „Nine-to-Five“-Job. Aber wenn ich nicht Tennis spielen würde, könnte ich niemals in einem Büro arbeiten. Ich wäre gerne Ärztin geworden, vielleicht Chirurgin, wo man jeden Tag etwas anderes macht. Die selbe Routine jeden Tag wäre so hart für mich.“

Die spielfreie Zeit hat Anisimova dann eher unspektakulär verbracht: „Ich hatte einfach zwei Wochen frei. In der zweiten Woche bin ich gewalkt und gejoggt, nur weil ich nicht zu lange ohne physische Aktivitäten aushalte. In einer freien Woche war ich in New York, die zweite habe ich dann in Miami verbracht. Es war großartig. Ich habe ausgeschlafen. Ich hatte keine Termine. Ich konnte machen, was ich wollte. Es war toll.“

Mittlerweile hat Amanda Anisimova den Tennisschläger aber wieder in die Hand genommen: Am Montag dieser Woche bestritt sie ja in Miami einen Schaukampf gegen Jessica Pegula, den Anisimova in zwei Sätzen gewann.

