Andrea Petkovic traut Angelique Kerber "immer alles zu"

Andrea Petkovic traut ihrer langjährigen Weggefährtin Angelique Kerber trotz einer durchwachsenen Bilanz nach ihrem Comeback noch immer "alles" zu.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 14:25 Uhr

© Getty Images Wann wird Angelique Kerber wieder jubeln?

"Einfach, weil ich weiß, was für eine gute Spielerin sie ist", sagte Petkovic im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online: "Jemand wie Angie weiß, wie man große Matches gewinnt und wie man bei Grand Slams spielt."

Vor allem auf ihrem Lieblingsbelag Rasen müsse man die dreimalige Majorsiegerin weiterhin im Blick haben, meint Petkovic, die ihre Karriere 2022 beendete. Kerber gewann beim Klassiker in Wimbledon 2018 den Titel und schaffte 2021 nochmal einen Halbfinaleinzug. Aktuell läuft bei ihr die Vorbereitung auf die French Open (ab 26. Mai).

Dort wollen auch Jule Niemeier (24) und Eva Lys (22) künftig überzeugen. Beide sieht Petkovic als Hoffnungsträgerinnen für das deutsche Frauen-Tennis, das aktuell keine Spielerin in den Top 50 zu bieten hat. "Vom Talent her und vom Können sehe ich beide Spielerinnen in naher Zukunft und mittelfristig die Top 20 anstreben", sagte Petkovic.