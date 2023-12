Angelique Kerber schlägt in Hamburg auf

Angelique Kerberwird im kommenden Jahr auch in Hamburg aufschlagen. Das Turnier ist die Generalprobe für die olympischen Spiele.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 04.12.2023, 19:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Angelique Kerber wird 2024 in Hamburg dabei sein.

Angelique Kerber will sich in ihrer Comeback-Saison beim Heimspiel in Hamburg den Feinschliff für die Olympischen Spiele in Paris holen. Die gebürtige Kielerin wird erstmals beim WTA-Turnier in der Hansestadt (20. bis 26. Juli) aufschlagen, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Das olympische Tennisturnier startet nur einen Tag nach dem Finale im Hamburger Stadtpark, beide Events werden auf Sand gespielt.

"Für mich fühlt es sich als Norddeutsche ein bisschen an wie nach Hause kommen", sagte die frühere Wimbledonsiegerin, die 2016 in Rio Olympia-Silber gewonnen hatte: "Die Stadt hat eine große Tennis-Tradition mit vielen Fans – das wird für mich eine Premiere, die auch mit Heimatgefühl verbunden ist."

Angelique Kerber startet mit United Cup

Nach der Geburt ihrer Tochter Liana im Februar wird Kerber in der kommenden Saison auf die Tennis-Tour zurückkehren. Erstmals ist die 35-Jährige Ende Dezember beim United Cup in Australien an der Seite von Alexander Zverev für das deutsche Team im Einsatz

Auch beim Turnier in Bad Homburg wird die ehemalige Weltranglistenerste dabei sein. Damit werden die deutschen Tennisfans bei mindestens einem weiteren Heim-Turnieren das Comeback von Angelique Kerber unterstützen können.