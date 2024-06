Angelique Kerber: Topfit und top gelaunt voller Berlin-Vorfreude

Angelique Kerber hat beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin harte Konkurrenz. Die Vorfreude der dreimaligen Major-Siegerin ist dennoch groß.

von PM

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 08:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Claudio Gärtner Sehr gut gelauntes Trio in Berlin: Bartosz Wojsznis (ecotrans), Angelique Kerber und Barbara Rittner

Lachende Augen, optimistische Ausstrahlung. Mit geradezu ansteckender, fröhlicher Offenheit hat Angelique Kerber verdeutlicht, wie sehr sie sich auf ihren Start bei den ecotrans Ladies Open freut. „Tennis ist noch immer ein Mittelpunkt meines Lebens. Die beim Tennis zu erlebenden Emotionen sind einfach besonders“, erklärte Kerber beim Pressegespräch vor dem Start des Hauptfeldes des mit 922 573 US-Dollar dotierten Rasen-Spektakels im Steffi-Graf-Stadion beim LTTC „Rot-Weiß“ e. V. in Berlin.

Eingerahmt war Kerber bei dem launigen Gespräch von Turnier-Direktorin Barbara Rittner und Bartosz Wojsznis, dem Gründer und CEO des Titelsponsors ecotrans Group.

Angelique Kerber hat im Tennis schon nahezu alles erlebt, ist seit über zwei Jahrzehnten Profi, hat drei Grand-Slam-Titel (Australian Open 2016, US Open 2016, Wimbledon 2018) gewonnen und war Nummer eins der Welt. Seit einem guten Jahr ist sie Mutter von Töchterchen Liana. Aber auch als Mama ist ihr sportlicher Ehrgeiz ungebrochen. Kerber freut sich riesig auf die Rasen-Saison, die für sie hier in Berlin startet. „Rasen ist einfach mein Belag“, sagt sie. In der ersten Runde trifft sie am Dienstag auf die Tschechin Linda Noskova: 19 Jahre, WTA-Rang 28.

Kerber gehörte jahrelang zu den Favoritinnen, wo auch immer Turniere auf Rasen ausgetragen wurden. Aber eine Favoritin für Berlin konnte sie selbst nicht benennen: „Dafür sind einfach zu viele starke Spielerinnen hier.“ Wie zum Beispiel Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Ons Jabeur und Maria Sakkari.

Das freut natürlich Barbara Rittner ganz besonders: „Die Top-Stars kommen sehr gerne nach Berlin. Und nun ist es großartig, dass auch Angie hier bei uns antritt.“

Vondrousova eröffnet am Montag

Am Sonntag wurden in der zweiten Runde der Qualifikation die letzten sechs Startplätze für das Hauptfeld ausgespielt. Dabei verpasste Lokalmatadorin Yullia Starodubtseva vom LLTC „Rot-Weiß“ e. V. durch ihre 2:6, 2:6-Niederlage gegen Katerina Siniakova den Einzug ins Hauptfeld.

Diese Hauptfeld-Partien beginnen nun am Montag um 11 Uhr. So startet am Nachmittag die amtierende Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova gegen die spanische Qualifikantin Rebeka Masarova ins Turnier. Zurückziehen aufgrund einer Schulterverletzung musste kurzfristig die Französin Caroline Garcia. Ihren Platz im Hauptfeld nimmt Arantxa Rus ein. Die Niederländerin hatte im Vorjahr die European Open in Hamburg gegen die Hamburgerin Noma Noha Akugue gewonnen.

Noma Akugue tritt hier in Berlin im Doppel an der Seite von Jule Niemeier an. Das deutsche Duo bekommt es dabei am Montag mit Eri Hozumi/Makoto Ninomiya (Japan) zu tun.

Jule Niemeier, die weitere Deutsche neben Angelique Kerber in der Einzel-Konkurrenz, startet am Dienstag mit der Partie gegen Ons Jabeur, der Siegerin von 2022, in das Turnier.