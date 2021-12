Ashleigh Barty zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 zum Jahresende - und in guter Gesellschaft

Ashleigh Barty beendet die Spielzeit 2021 erneut an der Weltranglistenspitze, zum dritten Male in Folge. Das ist nur vier weiteren Spielerinnen gelungen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.12.2021, 13:16 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Am 24. Juni 2019 hatte Barty erstmals die Spitze der WTA-Weltrangliste erklommen, auch infolge ihres ersten Grand-Slam-Siegs bei den French Open. Nur für vier Wochen musste sie anschließend noch mal Naomi Osaka vorlassen, seither steht Barty ganz oben, insgesamt mittlerweile 105 Wochen (plus 20, in denen die Weltrangliste aufgrund der Coronapandemie und ausgesetzter Turniere eingefroren war).

Barty-Triple: Nur Evert, Navratilova, Graf und Williams haben das auch geschafft

Barty beendet nunmehr auch die Saison als Nummer 1 der Welt, zum dritten Mal in Folge. Dieser Hattrick war bislang nur vier Spielerinnen seit Einführung der WTA-Weltrangliste gelungen: Chris Evert (1975 - 1977), Martina Navratilova (gleich fünf Jahre in Folge, von 1982 - 1986), Steffi Graf (gleich zwei Mal je vier Jahre am Stück, von 1987 - 1990 sowie von 1993 bis 1996) und Serena Williams (2013 - 2015).

Barty hat ihren Spitzenplatz übrigens klar verdient, auch wenn sie bereits nach den US Open den Schlussstrich unter die Saison 2021 gezogen hatte. Zuvor hatte sie die Spielzeit dominiert, mit Siegen beim WTA-Turnier in Melbourne, bei den Miami Open, beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, in Wimbledon und in Cincinnati.