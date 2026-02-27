ATP Acapulco: Nerven wie Drahtseile - Cobolli im Halbfinale

Die Halbfinal-Begegnungen beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco stehen fest. Flavio Cobolli bewies dabei besondere Nervenstärke.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.02.2026, 09:04 Uhr

© Getty Images Flavio Cobolli steht in Acapulco im Halbfinale

Ein 7:6 (4) und 6:1 mag auf dem blanken Tableau als recht klare Sache erscheinen, tatsächlich hatte Flavio Cobolli gegen Yibing Wu im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Events in Acapulco aber richtig hart zu kämpfen. Denn der Italiener öffnete seinem Gegner acht Mal die Tür zu einem Break - aber Wu schaffte es nicht, Cobolli tatsächlich auch nur einmal dessen Aufschlag abzunehmen.

Und so zog der Davis-Cup-Champion von 2025 also in die Vorschlussrunde ein. Keine Selbstverständlichkeit nach dem schwierigen Saisonstart von Cobolli. Heute geht es nun gegen Miomir Kecmanovic, der nach Alexander Zverev auch Terence Atmane besiegte. Kurios dabei: Bei Matchball für Kecmanovic wurde Atmane ein Strafpunkt aufgebrummt, weil er sich zu lange Zeit gelassen hatte. Das Ergebnis fiel insgesamt mit 6:3 und 6:3 aber doch sehr glatt aus.

Zverev und Erler im Doppel-Halbfinale

In der unteren Tableau-Hälfte kommt es zu einem rein US-amerikanischen Halbfinale. Frances Tiafoe wird nämlich auf Brandon Nakashima treffen. Tiafoe gewann in der Runde der letzten acht gegen Mattia Bellucci sicher mit 6:3 und 6:4. Nakashima besiegte Valentin Vacherot mit 2:6, 6:2 und 6:3.

Apropos Alexander Zverev: Der steht an der Seite von Marcelo Melo im Doppel im Halbfinale. Dort treffen die beiden auf den Spanier Rafael Jodar und Lokalmatador Rodrigo Pacheco Mendez. Im anderen Match hat der Österreicher Alexander Erler mit seinem Partner Robert Galloway ebenfalls gute Chancen auf den Finaleinzug. Die beiden spielen gegen Vasil Kirkov und Bart Stevens.

