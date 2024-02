ATP Acapulco: Tsitsipas, Rune, Ruud starten erfolgreich

Mit Stefanos Tsitsipas, Holger Rune und Casper Ruud haben drei der Mitfavoriten auf den Titel beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco einen erfolgreichen Start hingelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 06:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist in Acapulco gut gestartet

Keine Überraschungen in den“frühen“ Matches beim ATP-Tour-500-Event in Acapulco am Dienstag (Ortszeit). Das beginnt schon bei Frances Tiafoe, der gegen Max Purcell ein in letzter Zeit seltenes Erfolgserlebnis feierte. Tiafoe gewann mit 4:6, 6:3 und 6:0. Purcell hatte vor zwei Tagen noch das Doppel mit Jordan Thompson in Los Cabos für sich entscheiden können. Thompson musste sich nach seinem großen Coup in Los Cabos nun übrigens Aleksander Kovacevic in drei engen Durchgängen geschlagen geben.

Casper Ruud musste ebenfalls über drei Sätze gehen, besiegte Christopher Eubanks schließlich aber mit 6:4, 6:7 (5) und 6:3. Keine Probleme hatte der an Position zwei gesetzte Holger Rune. Der Däne fertigte Michael Mmoh glatt mit 6:2 und 6:3 ab.

Und auch Stefanos Tsitsipas hat den Einzug in das Achtelfinale geschafft. Tsitsipas gewann gegen Roman Safiullin mit 6:3 und 6:4. Erfreulich aus deutscher Sicht: Dominik Koepfer ist nach dem 6:4, 4:6 und 6:0 gegen Terence Atmane ebenfalls eine Runde weiter.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco