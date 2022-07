ATP Bastad: Stan Wawrinka scheitert zum Auftakt an Pablo Carreno Busta

Für den ehemals Weltranglisten-Dritten Stan Wawrinka setzte es zum Auftakt in Bastad eine Zweisatz-Niederlage gegen Pablo Carreno Busta.

von Stefan Bergmann

© Getty Images Für Stan Wawrinka kam beim ATP-World-Tour-250-Event in Bastad das Erstrunden-Aus

Das Comeback von Stan Wawrinka auf der ATP-Tour läuft weiterhin nicht richtig an: Der Eidgenosse, der mittels Wildcard ins Hauptfeld der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Bastad gekommen war, scheiterte in seiner Erstrunden-Partie an Pablo Carreno Busta nach 1:24 Stunden Spielzeit mit 5:7, 4:6. Der Spanier - in Schweden an Nummer fünf gesetzt - bekommt es im Achtelfinale entweder mit seinem Landsmann Albert Ramos-Vinolas oder dem argentinischen Qualifikanten Tomas Martin Etcheverry zu tun.

Für Wawrinka ist es bei seinem siebenten Turnierstart nach einjähriger verletzungsbedingter Pause seine fünfte Auftaktniederlage. Lediglich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gelangen dem 37-Jährigen zwei Matcherfolge am Stück, bevor gegen den späteren Sieger Novak Djokovic kein Kraut gewachsen war. Im Queen's Club in London schaffte der 3-fache Grand-Slam-Champion einen beeindruckenden Tiebreak-Krimi-Sieg gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe, danach war gegen dessen Landsmann Tommy Paul Schluss.

In der kommenden Woche ist der Romand bei seinem Heimturnier in Gstaad - ebenfalls mit einer Wildcard - am Start.

Der Italiener Lorenzo Musetti - auch ein Wildcard-Spieler im hohen Norden - ist gleichfalls in der ersten Runde gescheitert. Der 20-Jährige aus der Toskana bezog eine 3:6,-5:7-Niederlage gegen den Serben Laslo Djere, der in Runde zwei entweder den siebtgereihten Holger Rune (Dänemark) oder den Qualifikanten Marc-Andrea Huesler zum Gegner bekommt.

