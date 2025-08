ATP Challenger Bonn: Schwärzler und Rosenkranz ziehen ins Achtelfinale ein

Der Österreicher Joel Schwärzler sowie der deutsche Lucky Loser Mats Rosenkranz haben am Dienstag beim Challenger-Event in Bonn das Achtelfinale erreicht.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 19:43 Uhr

© GEPA pictures Joel Schwärzler erreichte das Achtelfinale

Zum Abschluss der ersten Runde bei den Bonn Open ist am Dienstag aus deutscher Sicht nur Mats Rosenkranz ins Achtelfinale eingezogen. Mit dem Lucky Loser und Toptalent Jamie Mackenzie stehen somit zwei deutsche Teilnehmer in der Runde der letzten 16.

Rosenkranz profitierte vom Rückzug des Niederländers Botic van de Zandschulp, dessen Platz im Hauptfeld er einnahm. Im Match gegen Clement Tabur (Frankreich) zeigte der 26-Jährige eine deutlich bessere Leistung als im Qualifying, wo er gegen Peter Fajta aus Ungarn verlor. Nun ist der Essener einer von nur zwei verbliebenen Deutschen.

Vier deutsche Spieler raus

Ausgeschieden ist dagegen Diego Dedura, der im "Match of the Day“ gegen Vilius Gaubas die Unterstützung der Zuschauer auf dem gut gefüllten Center Court auf seiner Seite hatte, aber zu spät ins Spiel fand. Am Ende gewann der Litauer in zwei Sätzen 6:2, 6:4. Ohne Satzgewinn blieben auch Christoph Negritu gegen den 19 Jahre jungen Österreicher Joel Schwärzler (5:7, 4:6) und Patrick Zahraj gegen Martin Krumich (4:6, 4:6) aus Tschechien.

Deutlich über zwei Stunden dauerte die Partie des deutschen Hoffnungsträgers Niels McDonald. In einem umkämpften Match unterlag der Junioren-Champion der French Open nach Satzführung noch 6:4, 4:6, 4:6 gegen Yanaki Milev. Für den Bulgaren ist es der lang ersehnte, erste Sieg im Hauptfeld eines ATP-Challengers.

Zuvor hatte Elmar Møller den dritten Tag der Bonn Open auf dem Center Court eröffnet und eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er zu den Topfavoriten in der Beethovenstadt zählt. Allen voran im zweiten Satz war der Däne gegen Gonzalo Villanueva (7:6, 6:2) deutlich überlegen.

Topfavorit dreht Partie

Nicht weniger beeindruckend war die Leistung von Raphael Collignon. Der Topgesetzte des Turniers erwischte mit 0:5 einen miserablen Start, drehte dann jedoch auf und gewann den ersten Satz noch 7:5. Den zweiten Durchgang entschied der Belgier gegen Peter Fajta (Ungarn) mit 6:4 für sich. Voll auf ihre Kosten kamen die Besucher auf dem gut gefüllten Center Court bei der Partie der Grand-Slam-Veteranen Federico Coria und Marco Cecchinato. Der Argentinier setzte sich im Duell der Sandplatzspezialisten 6:4, 6:2 durch.

Am Mittwoch stehen die beiden verbliebenen deutschen Einzelteilnehmer im Fokus. Während auf der Anlage der Doppel-Wettbewerb beginnt, finden auch die ersten Partien des Achtelfinals im Einzel statt. Mats Rosenkranz spielt als zweites auf dem Center Court gegen Lautaro Midon, Jamie Mackenzie bestreitet nicht vor 17 Uhr das "Match of the Day" gegen Jurij Rodionov aus Österreich.

Das Einzel-Tableau in Bonn