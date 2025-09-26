ATP-Challenger Orleans: Justin Engel zieht ins Halbfinale ein

Justin Engel, Deutschlands wohl größte Tennishoffnung, hat beim ATP-Challenger-Turnier in Orleans das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 15:48 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel steht in Orleans schon im Halbfinale

Engel musste im ersten Viertelfinale am Freitag gegen den US-Amerikaner Patrick Kypson ran. Und der Schützling von Philipp Kohlschreiber gewann mit 7:6 (4) und 6:4.

Gegner in der Vorschlussrunde wird entweder Turnierfavorit Raphael Collignon aus Belgien oder der Kanadier Alexis Galarneau. Ein Chalenger-Titel wäre natürlich das beste Geschenk für Justin Engel, der am Mittwoch seinen 18. Geburtstag feiert. Und die Punkte kann der Teenager natürlich bestens für eine etwaige Qualifikation für die NextGen Finals in Jeddah brauchen.