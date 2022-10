ATP Challenger Tour: Die jungen Italiener zeigen weiter groß auf

Mit Mattia Bellucci hat am Sonntag in Saint Tropez bereits der siebente Italiener, der sich noch zur #NextGen zählen darf, in der laufenden Saison einen Titel auf der ATP-Challenger-Tour geholt.

© Twitter/ATP Challenger Tour Mattia Bellucci mit den Ballkindern in St. Tropez

Während sich Marco Cecchinato, immerhin Halbfinalist bei den French Open 2018, in Rio de Janeiro nach seinem Drei-Satz-Erfolg im Endspiel des dortigen Challengers gegen Yannick hanfmann rücklings in den Sand warf, hatte sein Landsmann Mattia Bellucci die ersten Emotionen nach dem Turniersieg in Saint Tropez verarbeitet. Bellucci, 21 Jahre alt, besiegte im Endspiel Landsmann Matteo Arnaldi sicher mit 6:3 und 6:3. Und ist damit der siebente Italiener, der noch zur #NextGen zählt und der in der laufenden Saison auf der zweiten Ebene des professionellen Tennissports schon einen Titel geholt hat.

In dieser Reihe findet sich Finalverlierer Arnaldi, aber auch Leute wie Lorenzo Musetti (der in Hamburg in einem großartigen Finale gegen Carlos Alcaraz auch auf der höchsten Stufe schon zugeschlagen hat), Flavio Cobolli, Francesco Maestrelli, Luca Nardi, und Francesco Passaro. Was sicherlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass in Italien beinahe wöchentlich ein Challenger-Turnier stattfindet. Und die einheimischen Spieler damit auch viele Wildcards und Chancen abrufen können.

Die Erfolge der jungen Italiener und des vergleichsweise alten Marco Cecchinato sorgen aber nicht dafür, dass die Azzurri die Nase in Sachen Turniersiege bei den Challengern vorne haben. Denn mit jeweils 19 Championships liegen Argentinien und Frankreich gleich auf. Quentin Halys sorgte mit seinem Erfolg in Ismaning ebenfalls am Sonntag für den Ausgleich. Halys führt mit 43 Matchsiegen übrigens auch die Statistik auf der Challenger-Tour an.