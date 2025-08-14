ATP Cincinnati: Jannik Sinner lässt Auger-Aliassime keine Chance

Jannik Sinner hat das Halbfinale beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati erreicht. Der Südtiroler ließ Felix Auger-Aliassime dabei nur zwei Spiele.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 22:51 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner

SInner lag ruckzuck mit 3:0 in Führung, den ersten Satz machte er in 27 Minuten für sich klar. Ergebnis: 6:0, Auger-Aliassime kam dabei zu keiner einzigen Spiel- oder Breakchance. Oder auch nur zu einem direkten Winner. 13 Fehler ohne Not standem dem gegenüber. (Sinner brauchte allerdings auch nur zwei Gewinnschläge.)

Im zweiten Satz gab er indes schnell sein Service ab, holte es sich aber zu null zurück zum 2:2-Ausgleich. Überhaupt gab er kein Spiel mehr ab. 6:0, 6:2 so das finale Ergebnis.

Sinner wartet auf Rune oder Atmane

Für Sinner war es der 25. Sieg auf Hartplatz in Folge, ebenso liegt er bei 19 gewonnenen Sätzen am Stück. Auch in Cincinnati liegt seine Siegerserie bei nein Erfolgen hintereinander.

“Jedes Match ist anders”, so Sinner im Anschluss. Er hatte sich am Mittwoch noch extrem schwer getan gegen das unorthodoxe Spiel von Adrian Mannarino. “Sogar wenn man im selben Jahr gegen denselben Spieler spielt.”

Seine beiden bisherigen Matches gegen “FAA” hatte Sinner verloren - das war allerdings bereits in 2022.

Sinner zeigte sich dabei sehr zufrieden mit seinen Returns - die gestern noch extrem wackelig gewesen waren.

Sinner trifft im Halbfinale am Samstag - an seinem 24. Geburtstag - auf Holger Rune oder Überraschungsmann Terence Atmane.