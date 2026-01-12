ATP: Daniel Altmaier auch in Adelaide früh raus

Daniel Altmaier kommt im neuen Jahr noch nicht in Schwung. Der Tennisprofi aus Kempen ist auch bei seinem zweiten Turnier 2026 klar in der ersten Runde gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 10:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Der 27-Jährige unterlag in Adelaide in der Vorbereitung auf die Australian Open (ab 18. Januar) dem Spanier Jaume Munar 3:6, 0:6.

Altmaier hat in der vergangenen Saison den Sprung in die Top 50 gemeistert und plant, noch weiter zu klettern. "Die eine Sache sind natürlich die Ergebnisse. Aber die andere ist, tagtäglich ein besserer Spieler zu werden, um mehr Waffen zu haben und mehr Möglichkeiten, gegen jeden Spieler zu gewinnen", hatte er der Sportschau Ende 2025 gesagt: "Das ist für mich das größte Ziel."

In Melbourne erreichte Altmaier im vergangenen Jahr nach zuvor drei Erstrunden-Niederlagen erstmals die zweite Runde.