"Bitte mehr Städte!" - Daniil Medvedev mit Hilferuf an die ATP

Daniil Medvedev hat beim ATP-Turnier in Brisbane seinen 22. Titel auf der ATP-Tour geholt. So weit, so gut. Ein Problem wird “Meddy” allerdings nicht los.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 10:18 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Die gute Nachricht vorweg: Daniil Medvedev ist wieder da. 2025 lief ja gar nicht gut aus Sicht des ehemaligen Weltranglisten-Ersten. Bis auf Platz 18 war er im Ranking abgerutscht. Dank eines guten Jahresendspurts rangiert er zumindest wieder in Sichtweite der Top Ten.

Nun hat “Meddy” daran angeknüpft, in Brisbane direkt den Titel geholt. Und sich Außenseiterchancen für die Australian Open erspielt. Zur Erinnerung: Speziell auf Grand-Slam-Ebene war 2025 grausam verlaufen. In Melbourne ging es in Runde 2, in Paris, Wimbledon und bei den US Open war bereits zum Auftakt Schluss.

Wird 2026 alles besser? Womöglich. Aussichtsreich vor allem dann, wenn Medvedev eine extrem sonderbare Serie beendet. Denn Medvedev hat bislang noch kein Turnier zwei Mal gewonnen. Nein, nicht nur nie einen Titel verteidigt - auch mit Abstand betrachtet. Ein Blick auf seine Turniersiege:

2018: Sydney, Winston-Salem, Tokio

2019: Sofia, Cincinnati, St. Petersburg, Shanghai

2020: Paris, London

2021: Marseille, Mallorca, Toronto, US Open

2022: Los Cabos, Wien

2023: Doha, Dubai, Miami, Rom

2025: Almaty

2026: Brisbane

Schaun mer mal, sagt die ATP

Verrückt, oder? Entsprechend auch sein Hilferuf: “Liebe ATP-Tour, könnt ihr mehr Städte hinzufügen? Mir gehen sie aus…” Die (amüsante) Antwort der Tour: “Wir schauen, was wir tun können.”

Das Gute für Medvedev, zumindest kurzfristig gedacht: Melbourne steht noch nicht auf seiner Siegerliste, ein Triumph bei den Australian Open wäre also im Sinne der Statistik möglich. Zumal die Rod Laver Arena einer der Lieblingsplätze des Mannes aus Russland ist: Bereits drei Mal stand er im Finale, nur ohne Erfolg. Trotz Chancen: 2021 unterlag er Novak Djokovic noch in drei Sätzen, 2022 verlor er nach 2:0-Satzführung gegen Rafael Nadal, ebenso 2024 gegen Jannik Sinner.