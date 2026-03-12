Indian Wells live: Jannik Sinner vs Learner Tien im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Learner Tien. Das Match gibt es ab 21 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 09:11 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner, Learner Tien

Zuletzt lief es etwas durchwachsen bei Jannik Sinner - bei den Australian Open verlor er im Halbfinale durchaus überraschend gegen den 38-jährigen Novak Djokovic. Und im Anschluss in Doha gegen Jakub Mensik.

In Indian Wells aber zeigt sich der Weltranglisten-Zweite bislang in Topform. Einzig im Achtelfinale gegen Joao Fonseca musste Sinner kämpfen, siegte hier zwei Mal im Tiebreak.

Nun geht's gegen den 20-jährigen Learner Tien und damit gegen den nächsten aus der Youngster-Verfolgertruppe. Tien, mit Michael Chang als Coach, steht aktuell auf Platz 27 im ATP-Ranking (er war schon mal die 23). Und hat mit Ben Shelton schon einen großen Namen aus dem Wettbewerb genommen.

Im direkten Vergleich führt Sinner mit 1 zu 0: Im Finale von Peking gewann der Italiener im vergangenen Jahr souverän mit 6:2, 6:2.

Sinner vs. Tien - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Learner Tien gibt es ab 21 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW sowie bei uns im Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells