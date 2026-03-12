Ist Roger Federer Milliardär? Forbes sagt: ja!

In der neuesten Liste der Forbes-Milliardäre scheint auch ein bekannter Name aus dem Tennissport auf: Roger Federer.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 08:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Roger Federer im vergangenen Jahr in Shanghai

Dass man sich um Roger Federer nach dem Ende seiner aktiven Karriere in finanzieller Hinsicht keine Sorgen machen muss, das war selbst Leuten klar, die mit dem Tenniszirkus nicht Tag für Tag zu tun haben. Wie das Forbes Magazine nun berichtet, ist der Maestro aber in eine ganz besondere Kategorie aufgestiegen, nämlich in die der Milliardäre.

Und das sind aus dem Sportbereich gar nicht mal so viele. Basketball-Star LeBron James oder Golf-Legende Tiger Woods werden da etwa genannt. Roger Federer wird bei Forbes auf 1,1 Milliarden US Dollar taxiert, damit liegt er gleichauf mit etwa Jerry Seinfeld.

Angeführt wird die Liste übrigens von Elon Musk. Dahinter kommen die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin.

Federer hat also offensichtlich sehr gut investiert, mit dem Tennissport ist er über den Laver Cup lose in Verbindung geblieben. Wobei es ja zu Beginn des Jahres bei den Australian Open einen großen Schaukampf mit dem mittlerweile 44-Jährigen gab. Wo sicher auch ein paar Australische Dollar in das Sparschwein Federer geflossen sind.

