Jannik Sinner ist beim ATP Masters 1000-Turnier in Indian Wells im Eiltempo ins Halbfinale eingezogen. Der Südtiroler bezwang Learner Tien problemlos mit 6:1 und 6:2 und fixierte somit das Halbfinal-Duell mit Alexander Zverev.

Clemens

Jannik Sinner hatte es gegen Learner Tien eilig.

Zu Beginn dominierten harte Grundlinien-Fights das Geschehen. Trotz eines couragierten Starts des US-Amerikaners hatte Sinner dabei oft das bessere Ende für sich und ging schnell mit 3:0 in Front. Der Weltranglisten-Zweite agierte gewohnt stabil, machte kaum Fehler und erlief so gut wie jeden Ball. So geriet der erste Satz zu einer klaren Angelegenheit. Nach gerade einmal 31 Minuten stand ein 6:1 auf der Anzeigetafel.

Zu Beginn des zweiten Satzes bot Tien zunehmend Paroli und erarbeitet sich zwei frühe Breakchancen. Sinner wackelte jedoch nur kurz und stellte doch noch auf 1:1. Im Spiel darauf führte Tien schon 40:0, gab jedoch den Vorsprung aus der Hand und kassierte einen bitteren Aufschlagverlust zum 1:2. Die Vorentscheidung in diesem Match war damit gefallen. Der junge Amerikaner schien in der Folge offensichtlich auch mit Problemen an der Hüfte zu kämpfen und war kaum mehr in der Lage, Gegenwehr zu leisten.

Halbfinal-Kracher gegen Zverev

Jannik Sinner leistete sich zwar noch ein kleines Konzentrationsloch in seinem letzten Service-Game, konnte jedoch am Ende auch noch ein 15:40 drehen und beendete das Match nach einer Spielzeit von nur einer Stunde und sechs Minuten.

Im Halbfinale misst sich der vierfache Grand Slam-Champion zum insgesamt elften Mal mit Alexander Zverev. Im Head-to-Head mit dem Deutschen führt Sinner mit 6:4 - angesichts der starken Form Zverevs, der in seinem Viertelfinale Arthur Fils keine Chance ließ, ist er dieses Mal wohl nur leichter Favorit.

